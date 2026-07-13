Après Greenwood, l’OM se régale encore en Turquie

Après Greenwood, l’OM se régale encore en Turquie

OM13 juil. , 15:30
parEric Bethsy
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Bientôt soulagé grâce au transfert imminent de Mason Greenwood à Fenerbahçe, l’Olympique de Marseille pourrait conclure une autre vente importante en Turquie. Cette fois, l’opération concerne Quinter Timber qui peut permettre de réussir une belle plus-value.
Ce n’est plus qu’une question de temps. Malgré la tentative d’Al-Ahli en Arabie Saoudite, Mason Greenwood devrait bien signer à Fenerbahçe. Le club turc finalise le transfert après les accords trouvés avec l’Olympique de Marseille et son ailier. On parle d’une opération comprise entre 40 et 45 millions d’euros bonus compris, soit une belle recette pour le club phocéen même si Manchester United va récupérer 40% du montant négocié.

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Bien évidemment, le départ de l’Anglais ne suffira pas pour résoudre tous les problèmes. L’écurie de Frank McCourt a encore besoin de vendre et d’alléger sa masse salariale. Il faut donc s’attendre aux sorties d’autres joueurs convoités comme Quinten Timber. Seulement arrivé l’hiver dernier, le milieu de 25 ans dispose d’une belle cote sur le marché des transferts. L’international néerlandais, qui vient de disputer la Coupe du monde 2026 avec les Oranje, plaît surtout au Besiktas depuis plusieurs mois, souligne le média Yeniasir. Le club turc était effectivement sur le coup lorsque l’ancien joueur du Feyenoord avait signé à l’Olympique de Marseille.
Une demi-saison plus tard, la formation stambouliote constate que les Marseillais ont besoin de vendre et voit l’opportunité de négocier. Pour le moment, Besiktas n’a formulé aucune offre et n’a même pas entamé les discussions pour sa cible prioritaire. Mais avec cet intérêt, la direction olympienne peut envisager une plus-value importante grâce à Quinten Timber. A quelques mois de la fin de son contrat à Rotterdam, le milieu de terrain avait été recruté pour 4,5 millions d’euros. Il est clair qu’un éventuel transfert cet été rapporterait beaucoup plus, le frère du Gunner Jurriën Timber étant valorisé à 25 millions d’euros sur le site de Transfermarkt.
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