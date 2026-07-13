PSG : Barcola intransférable, Arsenal abandonne

PSG : Barcola intransférable, Arsenal abandonne

PSG13 juil. , 14:30
parCorentin Facy
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Très courtisé depuis le début de l’été, Bradley Barcola est notamment ciblé par Liverpool et Arsenal. Mais pour l’heure, le PSG continue de fermer la porte à son international français de 24 ans.
Sous contrat avec le Paris Saint-Germain jusqu’en juin 2028, Bradley Barcola ne sait pas encore de quoi son avenir sera fait. L’ancien joueur de l’Olympique Lyonnais se concentre pour l’instant sur la Coupe du monde 2026 qu’il dispute avec l’équipe de France. Une fois cette échéance cruciale derrière lui, Barcola prendra une décision avec ses représentants. Trois options s’offrent à lui : prolonger au PSG, rester sans signer de nouveau contrat… ou partir.
Une hypothèse qui prend de moins en moins de poids au fil des semaines. Comme indiqué par L’Equipe ces dernières heures, le Paris Saint-Germain n’a toujours pas l’intention d’ouvrir la porte à un départ de Barcola, malgré la situation contractuelle de l’ailier français et les possibles arrivées de Diomandé ou encore d’Akliouche. Une tendance confirmée par The Mirror, qui nous apprend qu’Arsenal est sur le point d’abandonner définitivement la piste Barcola.

Le PSG garde Barcola, l'Angleterre confirme

Les Gunners ont bien tenté une approche auprès de la direction parisienne selon le tabloïd anglais, mais le club londonien s’est heurté à l’intransigeance de Luis Enrique et de Luis Campos. Les deux hommes veulent absolument conserver l’ailier français dans leur effectif pour la saison à venir et espèrent toujours le prolonger pour étendre son bail au-delà de 2028. Même s’il n’en fait pas un titulaire indiscutable, Luis Enrique sait à quel point Bradley Barcola est essentiel.

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Son profil est unique au sein de l’attaque parisienne avec des qualités de vitesse et de prise de profondeur que Doué, Dembélé ou Kvaratskhelia n’ont pas. Reste à voir si de son côté, Bradley Barcola acceptera de rester au PSG dans un probable rôle de joker plutôt que d’endosser le costume de titulaire indiscutable chez un cador anglais. Pour rappel, outre Arsenal, Liverpool a également manifesté son intérêt pour recruter celui qui a marqué 2 buts avec la France lors du Mondial 2026.
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