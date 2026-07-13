Lucas Digne valide son retour au PSG

Lucas Digne valide son retour au PSG

PSG13 juil. , 15:00
parEric Bethsy
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Pour épauler Nuno Mendes sur le côté gauche, le Paris Saint-Germain tente de récupérer son ancien latéral Lucas Digne. Le contrat du Français à Aston Villa contient une clause largement abordable et le Mondialiste a donné son accord pour revenir dans la capitale française.
Pendant qu’ils préparent la demi-finale contre l’Espagne, plusieurs joueurs de l’équipe de France alimentent la rubrique mercato. De Bradley Barcola à Michael Olise, en passant par Manu Koné ou encore Malo Gusto, tous ces Bleus doivent ignorer les rumeurs afin de rester concentrés sur la Coupe du monde. C’est aussi le défi auquel est confronté Lucas Digne (32 ans) après la révélation du Daily Mail. Ce lundi, le média anglais a dévoilé l’intérêt du Paris Saint-Germain pour le latéral gauche d’Aston Villa.
Le double champion d’Europe souhaite récupérer son ancien joueur (2013-2016) pour épauler Nuno Mendes à partir de la saison prochaine. Au-delà de ses performances qui en font désormais le latéral gauche titulaire de Didier Deschamps, le joueur formé à Lille représente une piste intéressante grâce à sa clause libératoire estimée à 12 millions d’euros. Une aubaine pour le Paris Saint-Germain tandis qu’Aston Villa se voit contraint d’anticiper le départ de l’international français. Le vainqueur de la Ligue Europa pense déjà à l’Equatorien Pervis Estupiñan (AC Milan) au cas où Lucas Digne actait leur séparation après le Mondial.

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L’hypothèse paraît probable étant donné que le journaliste Sacha Tavolieri annonce déjà un accord entre le natif de Meaux et le Paris Saint-Germain. Le latéral gauche passé par le FC Barcelone et la Roma semble intéressé par la perspective d’un retour dans la capitale française, et ce malgré la fausse concurrence à venir avec l’intouchable Nuno Mendes. En tout cas, ce n’est pas une bonne nouvelle pour le Parisien Lucas Hernandez qui verrait son faible temps de jeu encore diminuer.
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Je suis assez d'accord avec Diawara, il avait fait quelques matchs (16 je viens de regarder), il était "prometteur" puis, il est porté disparu...

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J'étais avec ma famille ce soir-là avec la foule, pas loin du camion. Nous l'avons échappé belle.

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Je ne suis pas du tout fan et même contre, de mettre des joueurs à l'écart d'un groupe. Qu'ils fassent la prépa et à la fin s'ils ne comptent pas sur eux, ils les vends ou ne le sélectionnent pas pour les matchs. Surtout Diawara, je ne comprends pas ce qui s'est passé avec lui, il était si prometteur... De plus, ce n'est pas en les traitant comme des pestiférés que tu vas donner envie à des clubs interressé de les recruter..

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Je le sens bien ce match...Je les trouve bien arrogants ces espagnols moi...

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ces joueurs ne correspondent plus au club .

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