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L’Italie fait de Guardiola son sauveur

Foot Mondial13 juil. , 16:30
parEric Bethsy
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En pleine reconstruction après ses fiascos répétés, la Fédération italienne de football se montre ambitieuse. Après les arrivées du directeur technique Paolo Maldini et de son conseiller Leonardo, le poste de sélectionneur pourrait être confié à Pep Guardiola.
Pendant que les quatre meilleures nations au classement FIFA s’apprêtent à disputer les demi-finales de la Coupe du monde 2026, l’Italie poursuit sa reconstruction. La Fédération italienne de football a identifié les failles et pense Paolo Maldini ainsi que Leonardo capables de remédier aux problèmes. L’ancien défenseur emblématique de l’AC Milan a été nommé directeur technique et devra notamment gérer les équipes de jeunes jusqu’à la sélection A, tandis que le Brésilien sera son conseiller.

Guardiola pour relancer l'Italie ?

Mais avant de se lancer dans un travail en profondeur, le duo devra déjà se pencher sur le choix du futur sélectionneur. De l’autre côté des Alpes, les noms de techniciens ayant déjà occupé le poste circulent avec insistance. Les médias locaux parlent effectivement de Roberto Mancini et d’Antonio Conte, sans pour autant écarter une solution à l’étranger. D’après La Gazzetta dello Sport, l’hypothèse Pep Guardiola reste d’actualité. La Fédération italienne de football considère l’Espagnol comme un potentiel sélectionneur en mesure de relancer la Nazionale. Rappelons que les Italiens restent sur trois échecs en éliminatoires de la Coupe du monde. Une véritable humiliation pour un si grand pays de football.
C’est donc une valeur sûre qui sera privilégiée pour débuter le nouveau projet, d’où la piste menant à Pep Guardiola dont l’identité de jeu est connue dans le monde entier. Reste à savoir si l’entraîneur libre après sa décennie passée à Manchester City sera intéressé. Pour le moment, la source indique seulement que son salaire représente un obstacle. En cas d’intérêt, l’ancien coach du FC Barcelone sera peut-être disposé à faire l’effort nécessaire pour découvrir le métier de sélectionneur.
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