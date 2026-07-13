France-Espagne : La FIFA accepte cette demande venue de France

Il est digne de jouer au PSG le plus grand Français
Je suis assez d'accord avec Diawara, il avait fait quelques matchs (16 je viens de regarder), il était "prometteur" puis, il est porté disparu...
J'étais avec ma famille ce soir-là avec la foule, pas loin du camion. Nous l'avons échappé belle.
Je ne suis pas du tout fan et même contre, de mettre des joueurs à l'écart d'un groupe. Qu'ils fassent la prépa et à la fin s'ils ne comptent pas sur eux, ils les vends ou ne le sélectionnent pas pour les matchs. Surtout Diawara, je ne comprends pas ce qui s'est passé avec lui, il était si prometteur... De plus, ce n'est pas en les traitant comme des pestiférés que tu vas donner envie à des clubs interressé de les recruter..
Je le sens bien ce match...Je les trouve bien arrogants ces espagnols moi...
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|76
|34
|24
|4
|6
|74
|29
|45
|70
|34
|22
|4
|8
|66
|35
|31
|61
|34
|18
|7
|9
|52
|37
|15
|60
|34
|18
|6
|10
|53
|40
|13
|59
|34
|18
|5
|11
|63
|45
|18
|59
|34
|17
|8
|9
|59
|50
|9
|54
|34
|16
|6
|12
|60
|54
|6
|53
|34
|15
|8
|11
|58
|47
|11
|45
|34
|11
|12
|11
|48
|51
|-3
|44
|33
|12
|8
|13
|47
|46
|1
|44
|34
|11
|11
|12
|47
|50
|-3
|39
|34
|10
|9
|15
|43
|55
|-12
|36
|34
|9
|9
|16
|29
|48
|-19
|35
|34
|7
|14
|13
|32
|44
|-12
|34
|34
|8
|10
|16
|34
|44
|-10
|32
|34
|7
|11
|16
|37
|60
|-23
|23
|33
|5
|8
|20
|29
|52
|-23
|17
|34
|3
|8
|23
|32
|76
|-44
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Avant France-Espagne, une minute de silence sera observée en hommage aux victimes de l’attentat de Nice, dix ans après le 14 juillet 2016. Merci au Président de la FIFA d’avoir répondu à la demande de la France et de tous les Français mobilisés. Nous n’oublierons jamais.