France-Espagne : La FIFA accepte cette demande venue de France

La demi-finale entre la France et l'Espagne se jouera le 14 juillet, une date forcément symbolique pour notre pays. Ce mardi, ce sera également le dixième anniversaire du monstrueux attentat de Nice, et la FIFA a accepté une demande.

Le 14 juillet 2016, un attentat au camion-bélier avait fait 86 morts et plus de 400 blessés sur la promenade des Anglais à Nice. A l'occasion de ce triste anniversaire, plusieurs commémorations auront lieu dans la ville azuréenne. De son côté, le maire de Nice avait demandé à la FIFA s'il était possible qu'une minute de silence soit respectée avant la demi-finale du Mondial qui aura lieu 10 ans après cet attentat. À la veille de la rencontre entre les Bleus et la Roja, Emmanuel Macron a annoncé que Gianni Infantino avait validé cette demande venue de France et qu'un moment de recueillement aurait lieu avant le coup d'envoi de ce match. Et le président de la République de remercier le très décrié président de la FIFA pour avoir entendu la demande française.

Nice a été entendu par la FIFA

Le maire de Nice a confirmé ce feu vert de la FIFA et il a également tenu à saluer la décision favorable prise par Infantino. « Le président de la Fédération française de football, Philippe Diallo, vient de m’annoncer que la FIFA a accepté qu’une minute de silence se tienne au début de la demi-finale de Coupe du monde France - Espagne, qui aura lieu demain, mardi 14 juillet, soir de la commémoration des 10 ans de l’abominable attentat de Nice. Je remercie chaleureusement le président de la FIFA, Gianni Infantino. Je sais que tous les Niçois, tous les Français et, au-delà, toutes les victimes sont très sensibles à ce geste magnifique de respect et de considération », a fait savoir Eric Ciotti, qui était à l'initiative de cette demande. Avant la demi-finale, une minute de silence sera donc respectée en mémoire des victimes de cet acte terroriste, tandis que plusieurs cérémonies sont programmées dans la cité azuréenne.