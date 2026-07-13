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Thorgan Hazard signe au RC Lens jusqu'en 2028

Lens13 juil. , 18:08
parClaude Dautel
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Le RC Lens a officialisé la signature de Thorgan Hazard. Le milieu offensif international belge s'est engagé pour les deux prochaines saisons avec les Sang et Or.
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