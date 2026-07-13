Thorgan Hazard signe au RC Lens jusqu'en 2028

On avait déjà vla les moyens l'en dernier, Lucho est juste pas fan des bouleversements d'effectif. Il remplace numériquement les partants comme tu le dis puis c'est tout. (A part Digne qui comble le seul poste sans doublure)
T'es mal placé pour donner des leçons entre nous.....
S’il ne siffle pas sa carrière internationale est finie …
Une belle opportunité pour le joueur il le mérite bien j espere que ça va se faire ...
Ba sans parler de toutes les petites fautes non sifflées ou les avantages non laissés, le penalty sifflé pour une soit disant faute de dembélé sur di maria était honteux
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|76
|34
|24
|4
|6
|74
|29
|45
|70
|34
|22
|4
|8
|66
|35
|31
|61
|34
|18
|7
|9
|52
|37
|15
|60
|34
|18
|6
|10
|53
|40
|13
|59
|34
|18
|5
|11
|63
|45
|18
|59
|34
|17
|8
|9
|59
|50
|9
|54
|34
|16
|6
|12
|60
|54
|6
|53
|34
|15
|8
|11
|58
|47
|11
|45
|34
|11
|12
|11
|48
|51
|-3
|44
|33
|12
|8
|13
|47
|46
|1
|44
|34
|11
|11
|12
|47
|50
|-3
|39
|34
|10
|9
|15
|43
|55
|-12
|36
|34
|9
|9
|16
|29
|48
|-19
|35
|34
|7
|14
|13
|32
|44
|-12
|34
|34
|8
|10
|16
|34
|44
|-10
|32
|34
|7
|11
|16
|37
|60
|-23
|23
|33
|5
|8
|20
|29
|52
|-23
|17
|34
|3
|8
|23
|32
|76
|-44
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