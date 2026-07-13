Allan Saint-Maximin rejoint Charlotte pour 3 ans

OL : Lyon veut s’en séparer, ils atterrissent dans le loft

Je ne suis pas du tout fan et même contre, de mettre des joueurs à l'écart d'un groupe. Qu'ils fassent la prépa et à la fin s'ils ne comptent pas sur eux, ils les vends ou ne le sélectionnent pas pour les matchs. Surtout Diawara, je ne comprends pas ce qui s'est passé avec lui, il était si prometteur... De plus, ce n'est pas en les traitant comme des pestiférés que tu vas donner envie à des clubs interressé de les recruter..