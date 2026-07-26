100 ME + Gyökeres, Arsenal contacte l'Atlético Madrid

100 ME + Gyökeres, Arsenal contacte l'Atlético Madrid

Mercato26 juil. , 21:00
parHadrien Rivayrand
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Le dossier Julian Álvarez n'a pas fini de faire parler de lui cet été. L'attaquant argentin rêve de rejoindre le Barça, mais c'est finalement vers la Premier League qu'il pourrait se diriger.
Julian Álvarez est déterminé : il souhaite quitter l'Atlético de Madrid. L'international argentin estime avoir fait le tour chez les Colchoneros et veut franchir un nouveau cap dans sa carrière. Sa priorité est de rester en Espagne afin de rejoindre le FC Barcelone.
Mais les relations entre les deux clubs sont particulièrement tendues et l'Atlético ne souhaite pas renforcer un concurrent direct. Dans ce contexte, Julian Álvarez pourrait finalement rebondir ailleurs. Le PSG et Arsenal figurent notamment parmi les destinations crédibles pour le champion du monde 2022. Les Gunners auraient d'ailleurs un plan bien précis pour convaincre les dirigeants madrilènes.

Arsenal veut tenter un coup de folie 

Selon les dernières informations du Times, le club londonien envisage en effet de proposer Viktor Gyökeres, accompagné d'une offre de 100 millions d'euros, afin de faire plier l'Atlético de Madrid dans ce dossier. L'international suédois ne serait pas opposé à un nouveau défi après une première saison décevante sous les couleurs d'Arsenal.
Reste désormais à savoir si cette stratégie portera ses fruits. Sacrifier un attaquant de premier plan tout en ajoutant une telle somme représenterait un investissement colossal pour attirer Julian Álvarez. Ollie Watkins est également annoncé parmi les pistes étudiées par Arsenal, tandis que Gabriel Jesus devrait quitter le club.

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De nombreuses zones d'ombre subsistent encore dans le dossier Álvarez, qui pourrait animer le marché des transferts jusqu'à la fin de l'été. Le FC Barcelone n'a pas renoncé à son objectif, tandis que le PSG pourrait également décider de passer à l'offensive. De son côté, l'Atlético de Madrid n'est pas pressé et entend obtenir le prix fort pour laisser partir son champion du monde argentin.
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Derniers commentaires

Adieu Diomandé, le PSG a trouvé mieux

Les médias vont toujours dans le sens du Qatar. Ce n'est pas un secret. Je vais bien me marrer quand tes potes et toi vont le voir avec le maillot du Real Madrid. ^^

Officiel : Le PSG refuse l'arnaque Yan Diomandé

Dixit l expert en "j'me touche les couilles en postant" 🤣 T'inventes pas une vie Madame Soleil

Officiel : Le PSG refuse l'arnaque Yan Diomandé

Classique... Il signe au PSG = LE SUPER COUP !!! Il va ailleurs = ARNAQUE Bon, le vrai bemol c'est que le Real actuellement on dirait le psg quand ils etaient tres cons

Adieu Diomandé, le PSG a trouvé mieux

J avais oublié qu on ne prenait en compte les medias que quand ça allait ds le sens de Sergio33... Si le Real se satisfait de débourser 130M pour un minot qui il y a deux ans jouait encore au football américain, grand bien leur fasse Quand tu arriveras à nous montrer ne serait ce qu un soupçon de preuves sur tes dires concernant le PSG on pourra nous meme arreter de penser qu Aulas a acheter les 3/4 de ses pseudos 7 titres en L1 ...

OL : Openda signe lundi à Lyon

Un superbe coup de la part de l'OL !!! ^^

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