100 ME + Gyökeres, Arsenal contacte l'Atlético Madrid

Le dossier Julian Álvarez n'a pas fini de faire parler de lui cet été. L'attaquant argentin rêve de rejoindre le Barça, mais c'est finalement vers la Premier League qu'il pourrait se diriger.

Julian Álvarez est déterminé : il souhaite quitter l'Atlético de Madrid. L'international argentin estime avoir fait le tour chez les Colchoneros et veut franchir un nouveau cap dans sa carrière. Sa priorité est de rester en Espagne afin de rejoindre le FC Barcelone.

Mais les relations entre les deux clubs sont particulièrement tendues et l'Atlético ne souhaite pas renforcer un concurrent direct. Dans ce contexte, Julian Álvarez pourrait finalement rebondir ailleurs. Le PSG et Arsenal figurent notamment parmi les destinations crédibles pour le champion du monde 2022. Les Gunners auraient d'ailleurs un plan bien précis pour convaincre les dirigeants madrilènes.

Arsenal veut tenter un coup de folie

Selon les dernières informations du Times, le club londonien envisage en effet de proposer Viktor Gyökeres, accompagné d'une offre de 100 millions d'euros, afin de faire plier l'Atlético de Madrid dans ce dossier. L'international suédois ne serait pas opposé à un nouveau défi après une première saison décevante sous les couleurs d'Arsenal.

Reste désormais à savoir si cette stratégie portera ses fruits. Sacrifier un attaquant de premier plan tout en ajoutant une telle somme représenterait un investissement colossal pour attirer Julian Álvarez. Ollie Watkins est également annoncé parmi les pistes étudiées par Arsenal, tandis que Gabriel Jesus devrait quitter le club.

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De nombreuses zones d'ombre subsistent encore dans le dossier Álvarez, qui pourrait animer le marché des transferts jusqu'à la fin de l'été. Le FC Barcelone n'a pas renoncé à son objectif, tandis que le PSG pourrait également décider de passer à l'offensive. De son côté, l'Atlético de Madrid n'est pas pressé et entend obtenir le prix fort pour laisser partir son champion du monde argentin.