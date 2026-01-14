Achraf Hakimi, le PSG prend une décision radicale

Avec le Maroc, Achraf Hakimi est clairement rétabli de sa sérieuse blessure de cet automne. Le PSG compte bien utiliser son latéral doit comme avant, sans doublure.

Attentif à ce qu’il se passe sur le marché des transferts, le Paris SG n’a, malgré l’élimination face au Paris FC et la justesse de son effectif, pas envie de changer sa politique. Aucune recrue n’est prévue, et seuls les départs pourront être compensés. Et pour le moment, aucun mouvement majeur n’est à signaler. Le poste qui aurait pu être renforcé est celui d’arrière droit, où Warren Zaïre-Emery enchaine en raison de l’absence d’Achraf Hakimi, tout d’abord blessé et ensuite convoqué avec le Maroc pour la Coupe d’Afrique des Nations.

Hakimi indiscutable à droite, il n'aura pas de concurrence

Mais selon les informations de RMC, le PSG a balayé toutes les opportunités d’un recrutement à ce poste. A son retour, Achraf Hakimi sera de nouveau le titulaire indiscutable et sans concurrence à ce poste, alors que Zaïre-Emery redeviendra un remplaçant, capable d’évoluer à plusieurs postes. La piste menant au jeune Alberto Costa est à oublier, Paris n’ayant pas l’intention de négocier avec un club portugais toujours très gourmand quand il s’agit de vendre ses joueurs.

Luis Enrique est satisfait de l’intermède assuré par Zaïre-Emery, et il est également satisfait de l’effectif qu’il a à sa disposition. Les mouvements du mois de janvier devraient donc être limités, et le PSG va se concentrer sur d’autres dossiers comme les prolongations de contrat.

En attendant, Achraf Hakimi est toujours sollicité par le Maroc à la CAN et il a pu souffler avec sa longue indisponibilité sur blessure. De quoi le voir de nouveau en jambes au printemps, quand les matchs couperets seront au rendez-vous et que le PSG aura besoin de son 11 de départ en pleine forme pour rééditer les performances de la saison dernière.