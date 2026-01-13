Barcola lâche le PSG, Liverpool offre 100 millions

Bradley Barcola n’a toujours pas donné son accord au PSG pour prolonger, une brèche dans laquelle Liverpool s’est immiscé pour tenter de convaincre l’international français de rejoindre les Reds.

Pas rassasié après son énorme mercato de l’été dernier, Liverpool est décidé à tout mettre en oeuvre pour s’offrir Bradley Barcola dans six mois. Les Reds suivent de près les négociations entre l’international français de 23 ans et le Paris Saint-Germain, qui n’ont toujours pas abouti à un accord. Barcola est lié au club de la capitale jusqu’en 2028 et Luis Campos aimerait être fixé au plus tard à la fin de la saison sur l’avenir de son attaquant formé à l’OL.

Un départ de Barcola sérieusement envisagé

« un intérêt sérieux » pour Bradley Barcola. Le média anglais, qui cite des sources internes au sein du club anglais, explique par ailleurs que le départ de l’ailier français du PSG est de plus en plus probable. Et pour cause, en cas de refus de Barcola de prolonger, le PSG le mettra sur le marché des transferts et cherchera à le remplacer durant le mercato estival. C’est ce scénario dont Liverpool rêve comme l’explique le site spécialisé TeamTalk. Nos confrères, qui confirment les informations révélées quelques jours plus tôt par CaughtOffside, expliquent que Arne Slot manifestepour Bradley Barcola. Le média anglais, qui cite des sources internes au sein du club anglais, explique par ailleurs que le départ de l’ailier français du PSG est de plus en plus probable.

Une aubaine pour Liverpool, en état d’alerte depuis plusieurs semaines dans ce dossier et qui fait de l’ancien joueur de l’Olympique Lyonnais une priorité pour se renforcer au poste d’ailier gauche. Selon TeamTalk, le PSG est inflexible sur le prix de Bradley Barcola et réclame au minimum 100 millions d’euros pour lâcher son attaquant, recruté pour 50 millions d’euros en provenance de l’OL il y a maintenant deux ans et demi. Une somme qui n’effraie pas Liverpool.