80 ME pour Mateus Fernandes, le PSG dos au mur

Très intéressé par le profil de Mateus Fernandes dans l’optique du prochain mercato, le PSG devra débourser une petite fortune pour s’offrir l’international portugais de 21 ans.

Auteur d’une saison très solide avec West Ham malgré les difficultés des Hammers, Mateus Fernandes a peu de chances de s’éterniser au sein du club londonien. Relégation ou non de son équipe, le Portugais est sur le départ puisque les plus gros clubs européens sont sur ses traces. C’est par exemple le cas d’Arsenal et de Manchester United, très intéressés à l’idée de s’offrir un prometteur milieu de terrain qui a déjà démontré qu’il avait le niveau pour répondre aux exigences de la Premier League . Les Gunners et les Red Devils ne sont pas les seuls sur le dossier : le PSG est également présent

Le club parisien ne recrutera pas beaucoup au milieu de terrain, mais Mateus Fernandes a tapé dans l’oeil de Luis Campos. Le directeur sportif du Paris Saint-Germain va néanmoins devoir débourser une fortune pour s’offrir les services de l’ancien joueur du Sporting Portugal. Et pour cause, TeamTalk révèle que West Ham ne discutera pas en-dessous de 70 millions de livres pour son meilleur joueur de la saison, soit un peu plus de 80 millions d’euros. Ces dernières années, Paris a prouvé qu’il était encore capable de signer des gros chèques pour s’offrir des joueurs prometteurs, en attestent les recrutements de Khvicha Kvaratskhelia ou encore de Joao Neves.

" Nous avons déjà des cibles pour nous renforcer, on bougera après la final - Luis Campos, directeur sportif du PSG après Lens-PSG