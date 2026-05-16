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80 ME pour Mateus Fernandes, le PSG dos au mur

PSG16 mai , 8:20
parCorentin Facy
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Très intéressé par le profil de Mateus Fernandes dans l’optique du prochain mercato, le PSG devra débourser une petite fortune pour s’offrir l’international portugais de 21 ans.
Auteur d’une saison très solide avec West Ham malgré les difficultés des Hammers, Mateus Fernandes a peu de chances de s’éterniser au sein du club londonien. Relégation ou non de son équipe, le Portugais est sur le départ puisque les plus gros clubs européens sont sur ses traces. C’est par exemple le cas d’Arsenal et de Manchester United, très intéressés à l’idée de s’offrir un prometteur milieu de terrain qui a déjà démontré qu’il avait le niveau pour répondre aux exigences de la Premier League. Les Gunners et les Red Devils ne sont pas les seuls sur le dossier : le PSG est également présent.
Le club parisien ne recrutera pas beaucoup au milieu de terrain, mais Mateus Fernandes a tapé dans l’oeil de Luis Campos. Le directeur sportif du Paris Saint-Germain va néanmoins devoir débourser une fortune pour s’offrir les services de l’ancien joueur du Sporting Portugal. Et pour cause, TeamTalk révèle que West Ham ne discutera pas en-dessous de 70 millions de livres pour son meilleur joueur de la saison, soit un peu plus de 80 millions d’euros. Ces dernières années, Paris a prouvé qu’il était encore capable de signer des gros chèques pour s’offrir des joueurs prometteurs, en attestent les recrutements de Khvicha Kvaratskhelia ou encore de Joao Neves.
" Nous avons déjà des cibles pour nous renforcer, on bougera après la final 
- Luis Campos, directeur sportif du PSG après Lens-PSG
Mais dépenser 80 millions d’euros pour un jeune portugais de seulement 21 ans représenterait tout de même un risque pour le PSG. D’autant que dans son esprit, Luis Enrique cherche plutôt un joueur pour la rotation, Ayyoub Bouaddi par exemple, plutôt qu’un titulaire indiscutable en puissance. Le club parisien compte toujours s’appuyer sur Fabian Ruiz, Warren Zaïre-Emery, Vitinha ou encore Joao Neves la saison prochaine. En ce sens, le Paris Saint-Germain va certainement devoir se poser la question de savoir si dépenser 80 millions d’euros sur Mateus Fernandes l’été prochain vaut réellement le coup.
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Si un club anglais propose une grosse somme, le real ils vont sûrement pas refuser, après tout dépend du real qu'il veulent en faire de leur joueur, surtout que le joueur a fait une très bonne demi saison, il va sûrement avoir des clubs anglais qui proposeront une grosse somme

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Si c’est Nabilou Dégueulitt qui le dit… 🤢🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦

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Le problème c'est sont salaire et le real peuvent très bien demander à Lyon de prendre la totalité de son salaire et la ca poserai problème à Lyon sur la masse salariale

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
76332445732746
2
Lens
67332148623527
3
LOSC Lille
61331878523517
4
O. Lyonnais
60331869533617
5
Rennes
59331788584711
6
O. Marseille
563317511604416
7
Monaco
54331661156497
8
Strasbourg
503314811534310
9
Lorient
45331112104849-1
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
41331011124549-4
12
Brest
3833108154254-12
13
Angers SCO
353398162847-19
14
Le Havre
3233614133044-14
15
Auxerre
3133710163244-12
16
Nice
3133710163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
163337233276-44

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