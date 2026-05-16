OL : Un défenseur revient, Lyon est furieux

Salaire important de l'Olympique Lyonnais, Duje Caleta-Car a été envoyé à la Real Sociedad l'été dernier. Cependant, le prêt du Croate arrive à expiration. Une suite de l'aventure en Espagne semble peu probable.

Au bord de la Ligue 2 en juin 2025, l' Olympique Lyonnais a évité le pire au prix d'un colossal effort financier. Les dirigeants rhodaniens devaient notamment réduire considérablement leur masse salariale. Cela a conduit aux départs de plusieurs cadres majeurs comme Alexandre Lacazette ou Rayan Cherki mais aussi à celui de joueurs devenus indésirables. Cantonné au banc de touche, Duje Caleta-Car a pris la direction de la Real Sociedad sous forme de prêt. Vainqueur de la Coupe du Roi là-bas, le défenseur bénéficie d'un temps de jeu satisfaisant.

Caleta-Car va revenir à Lyon

Mundo Deportivo n'a pas caché son pessimisme pour le Croate tout comme pour l'OL qui lorgne sur une vente. Selon le média catalan, l'option d'achat de l'ancien marseillais n'a pas été levée et ne devrait pas l'être d'ici le Ces trois derniers mois, le défenseur croate a été titulaire à chaque match ou presque du club basque. De quoi lui donner espoir d'y rester la saison prochaine ? Pas vraiment.n'a pas caché son pessimisme pour le Croate tout comme pour l'OL qui lorgne sur une vente. Selon le média catalan, l'option d'achat de l'ancien marseillais n'a pas été levée et ne devrait pas l'être d'ici le mercato estival.

Le match Real Sociedad-Valence prévu ce week-end devait même être son match d'adieu au public d'Anoeta. La suspension récoltée par Caleta-Car pour accumulation de cartons jaunes le prive finalement de terrain. Mais, le Croate a déjà tourné la page au Pays Basque. Il va donc revenir à Lyon dans les prochaines semaines, accompagné de son salaire annuel de 2,3 millions d'euros. L'OL espère désormais que le vice-champion du monde 2018 a attiré suffisamment de clubs en Europe avec sa saison pleine à Saint-Sébastien.