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Duje Caleta-Car

OL : Un défenseur revient, Lyon est furieux

OL16 mai , 8:40
parMehdi Lunay
4
Salaire important de l'Olympique Lyonnais, Duje Caleta-Car a été envoyé à la Real Sociedad l'été dernier. Cependant, le prêt du Croate arrive à expiration. Une suite de l'aventure en Espagne semble peu probable.
Au bord de la Ligue 2 en juin 2025, l'Olympique Lyonnais a évité le pire au prix d'un colossal effort financier. Les dirigeants rhodaniens devaient notamment réduire considérablement leur masse salariale. Cela a conduit aux départs de plusieurs cadres majeurs comme Alexandre Lacazette ou Rayan Cherki mais aussi à celui de joueurs devenus indésirables. Cantonné au banc de touche, Duje Caleta-Car a pris la direction de la Real Sociedad sous forme de prêt. Vainqueur de la Coupe du Roi là-bas, le défenseur bénéficie d'un temps de jeu satisfaisant.

Caleta-Car va revenir à Lyon

Ces trois derniers mois, le défenseur croate a été titulaire à chaque match ou presque du club basque. De quoi lui donner espoir d'y rester la saison prochaine ? Pas vraiment. Mundo Deportivo n'a pas caché son pessimisme pour le Croate tout comme pour l'OL qui lorgne sur une vente. Selon le média catalan, l'option d'achat de l'ancien marseillais n'a pas été levée et ne devrait pas l'être d'ici le mercato estival.
Le match Real Sociedad-Valence prévu ce week-end devait même être son match d'adieu au public d'Anoeta. La suspension récoltée par Caleta-Car pour accumulation de cartons jaunes le prive finalement de terrain. Mais, le Croate a déjà tourné la page au Pays Basque. Il va donc revenir à Lyon dans les prochaines semaines, accompagné de son salaire annuel de 2,3 millions d'euros. L'OL espère désormais que le vice-champion du monde 2018 a attiré suffisamment de clubs en Europe avec sa saison pleine à Saint-Sébastien.
D. Ćaleta-Car

D. Ćaleta-Car

CroatiaCroatie Âge 29 Défenseur

UEFA Nations League

2026/2027
Matchs0
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WC Qualification Europe

2026
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Rouge0
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World Cup

2026
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Rouge0
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Friendly International

2026
Matchs1
Buts0
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Jaune1
Rouge0
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La Liga

2025/2026
Matchs27
Buts1
Passes décisives0
Jaune6
Rouge1
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Copa Del Rey

2025/2026
Matchs5
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Jaune2
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Si c’est Nabilou Dégueulitt qui le dit… 🤢🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦

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Le problème c'est sont salaire et le real peuvent très bien demander à Lyon de prendre la totalité de son salaire et la ca poserai problème à Lyon sur la masse salariale

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
76332445732746
2
Lens
67332148623527
3
LOSC Lille
61331878523517
4
O. Lyonnais
60331869533617
5
Rennes
59331788584711
6
O. Marseille
563317511604416
7
Monaco
54331661156497
8
Strasbourg
503314811534310
9
Lorient
45331112104849-1
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
41331011124549-4
12
Brest
3833108154254-12
13
Angers SCO
353398162847-19
14
Le Havre
3233614133044-14
15
Auxerre
3133710163244-12
16
Nice
3133710163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
163337233276-44

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