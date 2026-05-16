OM : Greenwood à Rome, le cadeau d'un milliardaire

L'avenir marseillais de Mason Greenwood semble de plus en plus fragile. C'est désormais en Serie A que le nom de l'attaquant anglais circule avec insistance, et notamment dans la capitale italienne.

. L'Olympique de Marseille ne sait pas encore quelle coupe d'Europe elle jouera la saison prochaine, la seule certitude avant la dernière journée de Ligue 1 étant qu'il ne s'agira pas de la Ligue des champions. Pour Frank McCourt, cela veut clairement dire qu'il va falloir vendre des joueurs pour équilibrer les comptes. Et dans l'effectif marseillais, un joueur a réellement une valeur importante, c'est Mason Greenwood. Même si l'OM devra partager une partie du fruit de la vente de l'attaquant anglais, ce dernier vaut son pesant d'or, tant il a confirmé son efficacité sous le maillot de Marseille (26 buts et 10 passes décisives cette saison). De quoi taper dans l'oeil de l'AS Rome, qui serait prête à faire une offre au club phocéen révèle la Gazzetta dello Sport

Greenwood, un deal important pour l'OM

La seule condition pour que Mason Greenwood rejoigne l'effectif de la Roma, c'est que le club de Serie A se qualifie pour la prochaine Ligue des champions. Actuellement cinquième au classement, l'équipe entraînée par Gian Piero Gasperini ne compte qu'un seul point de retard sur la Juventus, troisième, et elle est à égalité avec l'AC Milan quatrième, alors qu'il reste deux journées de championnat en Italie. Le quotidien sportif précise que Gasperini a fait cette demande à ses dirigeants. Richissimes milliardaires américains, les frères Friedkin sont prêts à faire plaisir à leur entraîneur en recrutant l'attaquant anglais de l'Olympique de Marseille, mais pour cela il faut donc que l'AS Rome soit en Ligue des champions.

Mason Greenwood et l'OM, tout est possible