Mason Greenwood sur le départ de Marseille
Mason Greenwood ne fait pas peur aux clubs européens

OM : Greenwood à Rome, le cadeau d'un milliardaire

OM16 mai , 8:00
parClaude Dautel
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L'avenir marseillais de Mason Greenwood semble de plus en plus fragile. C'est désormais en Serie A que le nom de l'attaquant anglais circule avec insistance, et notamment dans la capitale italienne.
L'Olympique de Marseille ne sait pas encore quelle coupe d'Europe elle jouera la saison prochaine, la seule certitude avant la dernière journée de Ligue 1 étant qu'il ne s'agira pas de la Ligue des champions. Pour Frank McCourt, cela veut clairement dire qu'il va falloir vendre des joueurs pour équilibrer les comptes. Et dans l'effectif marseillais, un joueur a réellement une valeur importante, c'est Mason Greenwood. Même si l'OM devra partager une partie du fruit de la vente de l'attaquant anglais, ce dernier vaut son pesant d'or, tant il a confirmé son efficacité sous le maillot de Marseille (26 buts et 10 passes décisives cette saison). De quoi taper dans l'oeil de l'AS Rome, qui serait prête à faire une offre au club phocéen révèle la Gazzetta dello Sport.

Greenwood, un deal important pour l'OM

La seule condition pour que Mason Greenwood rejoigne l'effectif de la Roma, c'est que le club de Serie A se qualifie pour la prochaine Ligue des champions. Actuellement cinquième au classement, l'équipe entraînée par Gian Piero Gasperini ne compte qu'un seul point de retard sur la Juventus, troisième, et elle est à égalité avec l'AC Milan quatrième, alors qu'il reste deux journées de championnat en Italie. Le quotidien sportif précise que Gasperini a fait cette demande à ses dirigeants. Richissimes milliardaires américains, les frères Friedkin sont prêts à faire plaisir à leur entraîneur en recrutant l'attaquant anglais de l'Olympique de Marseille, mais pour cela il faut donc que l'AS Rome soit en Ligue des champions.
Greenwood et l'OM, c'est flou
Mason Greenwood et l'OM, tout est possible
Comme nos confrères le rappellent, les relations entre l'OM et la Roma sont excellentes, du moins l'étaient à l'époque où Pablo Longoria dirigeait Marseille. Pour preuve, le transfert de Robinio Vaz lors du dernier mercato d'hiver. Le jeune attaquant de l'Olympique de Marseille avait rejoint la capitale italienne pour 25 millions d'euros. Si elle veut s'offrir Mason Greenwood, l'AS Rome devra cette fois débourser au moins le double, l'OM attendant 50 millions d'euros, à partager avec Man Utd, de la vente de son meilleur buteur. Pour le joueur anglais, qui sort d'une saison compliquée notamment sur le plan des relations humaines, un départ semble de plus en plus évident.
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Soyons réaliste, il y a 3 grands noms dans cette équipe en dehors de lui et ils le détestent tous (Vini, Jude, Valverde). Arrivés là tu fais quoi tu vire 1 ou 3 sachant que les 3 autres ont déjà gagné en LDC sans lui. Le reste de l'effectif est mid / neutre et suivra les ordres de n'importe qui.

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Si un club anglais propose une grosse somme, le real ils vont sûrement pas refuser, après tout dépend du real qu'il veulent en faire de leur joueur, surtout que le joueur a fait une très bonne demi saison, il va sûrement avoir des clubs anglais qui proposeront une grosse somme

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Si c’est Nabilou Dégueulitt qui le dit… 🤢🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦

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Le problème c'est sont salaire et le real peuvent très bien demander à Lyon de prendre la totalité de son salaire et la ca poserai problème à Lyon sur la masse salariale

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