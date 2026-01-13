70 ME jetés par la fenêtre, le PSG tremble

ICONSPORT_282221_0177

Illya Zabarnyi n'a toujours pas pris la dimension des exigences du Paris SG, et son dernier match contre le Paris FC démontre toutes les limites de l'Ukrainien. La recrue phare de l'été dernier se fait attendre.
Quatre jours après le match du Trophée des Champions au Koweit, le PSG était de retour sur le devant de la scène pour un derby parisien en forme de gros piège face au Paris FC. Le champion d’Europe est tombé les pieds joints dedans et s’est incliné 1-0 malgré une pléiade d’occasions, toutes manquées. Sur l’une de ses rares situations, le promu en Ligue 1 a trouvé la faille par l’ancien joueur du club francilien, Jonathan Ikoné. Une vraie claque pour le Paris SG, qui ne s’attendait pas à se faire sortir en 16es de finale.
Luis Enrique avait logiquement pris la décision de faire tourner son effectif, et d’habitude cela suffit pour s’imposer dans ce genre de matchs. Cela n’a pas été le cas et les remplaçants n’ont clairement pas marqué de points. La défense n’a pas semblé sereine, et au lendemain de cette rencontre, Illya Zabarnyi est encore une fois pointé du doigt. L’Ukrainien a hérité d’un 4 sur 10 dans Le Parisien, avec cette explication inquiétante. « Il cherche encore et toujours son match référence. D’abord solide face à un adversaire qui ne l’a pas réellement bousculé, l’Ukrainien ne peut pas se retrouver aussi loin d’Ikoné qui a tout le loisir d’armer sa frappe dans la surface », a livré le quotidien francilien, qui aurait pu préciser que, malgré une grosse présence offensive, l’ancien de Bournemouth n’a jamais fait le geste juste pour être efficace, comme sa dernière occasion manquée de la tête.
Même constat chez L’Equipe, pour qui Illya Zabarnyi a tout de même un problème dans sa vitesse d’exécution, trop lente pour certains adversaires de Ligue 1. Il hérite de la pire note de la ligne défensive parisienne avec un 4/10. « Tout est allé trop vite pour l'Ukrainien sur le but d'Ikoné. Comme Beraldo, il a été dépassé au bout d'une rencontre où il n'a pas été surmené par les attaquants du Paris FC. Cela ne l'a pas empêché d'apparaître parfois sur un fil. Il ne dégage toujours pas beaucoup de sérénité », a livré le quotidien sportif français, pour qui l’Ukrainien ne parvient pas à convaincre malgré une confiance importante de la part de Luis Enrique.
Les 70 millions d’euros dépensés par le PSG pour faire venir Zabarnyi laissent pour le moment tout le monde circonspect, même si cela commence à provoquer une certaine impatience dans un club où la moindre erreur est disséquée.

Loading