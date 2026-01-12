ICONSPORT_276170_0227
Kang-In Lee - PSG

Lee écarté du groupe, le PSG fait une annonce

PSG12 janv. , 20:40
parHadrien Rivayrand
Le PSG compte sur tous ses joueurs pour cette seconde partie de saison afin de se montrer à la hauteur des attentes. Pour mettre tout le monde dans les meilleures conditions, le club de la capitale ne souhaite pas précipiter les retours de blessure.
Comme en 2025, le PSG ambitionne de tout gagner cette année. Pour y parvenir, Luis Enrique entend continuer de s’appuyer sur la force d’un groupe qu’il connaît parfaitement. Malgré une profondeur de banc parfois limitée, l’ancien entraîneur du Barça fait confiance à ses joueurs pour se surpasser. Malheureusement, certaines blessures viennent perturber ses plans. Récemment, c’est Lee Kang-in qui a été victime d’une lésion musculaire à la cuisse gauche et qui sera indisponible pendant plusieurs semaines. Le PSG n’a toutefois pas prévu de se précipiter pour le retour de l’international sud-coréen.

Encore un peu de patience pour Lee Kang-In 

Comme indiqué ces dernières heures dans un communiqué médical concernant le Ballon d’Or asiatique, les champions d’Europe souhaitent en effet prendre tout leur temps avec Lee Kang-in. Aucune date de retour n’a été fixée pour l’instant pour l’ancien joueur du FC Valence. Son programme est d’ailleurs séparé de l’entraînement collectif.
Lee Kang-in suit un travail spécifique, adapté à sa blessure, afin de maximiser ses chances de revenir à 100 %. Il devra donc faire preuve de patience, ce qui peut être source de frustration, lui qui montait en puissance et gagnait du temps de jeu ces dernières semaines avec le Paris Saint-Germain.

