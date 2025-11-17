60 millions d’euros, Barcelone nargue le PSG

avait il. des offres et il a privilegié l OL, ou n a til pas eu le bon club et il est revenu la queue entre les jambes? simple question
Akliouche est un bon joueur ,mais bon c'était l’Azerbaijan en face. Quand tu te remémore le but de Chéri contre l'Espagne c'est un autre niveau quand même !
ce type est vraiment nul.... il chie sur tout le monde en permanence. Avec sa t^te de psychopathe, et qd il pete des plombs devient a gerber
Un journal doit évoluer s'il ne veut pas mourir. Je ne suis pas assez bien placé pour juger l'évolution proposé par la direction, mais comme souvent les journalistes sont contre chaque évolution même si c'est pour sauver leur vu journal... Et si le journal coule ilq diront que c'est la faute de la direction qui n'a rien fait...
Très bon joueur, généreux dans l'effort.
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|27
|12
|8
|3
|1
|24
|11
|13
|25
|12
|8
|1
|3
|28
|11
|17
|25
|12
|8
|1
|3
|21
|11
|10
|22
|12
|7
|1
|4
|24
|16
|8
|20
|12
|6
|2
|4
|23
|15
|8
|20
|12
|6
|2
|4
|24
|21
|3
|20
|12
|6
|2
|4
|18
|15
|3
|18
|12
|4
|6
|2
|19
|17
|2
|17
|12
|5
|2
|5
|17
|18
|-1
|16
|12
|4
|4
|4
|18
|16
|2
|14
|12
|4
|2
|6
|18
|21
|-3
|14
|12
|3
|5
|4
|13
|17
|-4
|13
|12
|3
|4
|5
|10
|15
|-5
|11
|12
|3
|2
|7
|12
|27
|-15
|10
|12
|2
|4
|6
|14
|21
|-7
|10
|12
|2
|4
|6
|11
|18
|-7
|10
|12
|2
|4
|6
|14
|26
|-12
|7
|12
|2
|1
|9
|7
|19
|-12
