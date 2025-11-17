ICONSPORT_275960_0046

60 millions d’euros, Barcelone nargue le PSG

PSG17 nov. , 13:40
parCorentin Facy
Très intéressé par le profil de Said El Mala dans l’optique du prochain mercato estival, le PSG doit à présent faire face à la concurrence du FC Barcelone pour l’ailier allemand de 19 ans.
L’été dernier, le Paris Saint-Germain a fait le choix de ne pas toucher à son secteur offensif. Une décision assumée de la part de Luis Enrique et Luis Campos, lesquels devraient néanmoins apporter du sang neuf à leur attaque l’été prochain. Le nom de Julian Alvarez est régulièrement évoqué et par le passé, celui de Magnhes Akliouche a aussi circulé dans la capitale française. Ces derniers mois, c’est un international allemand de 19 ans qui est parfois cité comme un potentiel renfort du PSG : Said El Mala.
L’ailier de Cologne, sous contrat avec le club de Bundesliga jusqu’en 2030, réalise un bon début de saison avec 4 buts et 2 passes décisives en championnat. Son profil est apprécié par les dirigeants parisiens, qui surveillent le joueur né à Krefeld. A en croire les informations de Sport, un concurrent de poids risque néanmoins de faire irruption dans ce dossier. En effet, le média espagnol nous apprend que le FC Barcelone est également très intéressé par Said El Mala dans l’optique du prochain mercato estival.

Le Barça défie le PSG pour Said El Mala

Les dirigeants du club blaugrana apprécient le joueur et estiment qu’il pourrait parfaitement entrer dans la rotation des attaquants avec Lamine Yamal, Marcus Rashford et Raphinha. Son recrutement serait encore plus probable si l’un des trois ailiers cités venait à faire ses valises comme cela pourrait notamment être le cas de Rashford si son option d’achat n’était pas levée. Reste que dans ce dossier, le PSG a encore un avantage pour une raison qui saute aux yeux : le prix fixé par Cologne pour son attaquant.
S. El Mala

S. El Mala

GermanyAllemagne Âge 19 Attaquant

Bundesliga

Matchs10
Buts4
Passes décisives2
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
En effet, le club allemand réclame entre 50 et 60 millions d’euros pour céder Said El Mala, une somme que Barcelone aura bien du mal à lâcher sans vendre au préalable. Le PSG a donc toutes les cartes en mains dans ce dossier, la question est maintenant de savoir si Luis Campos et Luis Enrique feront de cette piste une priorité, ce dont on peut douter pour le moment. Ce qui n’empêche que Paris continuera à suivre les performances du joueur de Cologne tout au long de la saison, avant de se positionner ou non l’été prochain pour le recruter.
Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
2712831241113
2
O. Marseille
2512813281117
3
Lens
2512813211110
4
Strasbourg
221271424168
5
LOSC Lille
201262423158
6
Monaco
201262424213
7
O. Lyonnais
201262418153
8
Rennes
181246219172
9
Nice
17125251718-1
10
Toulouse
161244418162
11
Paris
14124261821-3
12
Le Havre
14123541317-4
13
Angers SCO
13123451015-5
14
Metz
11123271227-15
15
Brest
10122461421-7
16
Nantes
10122461118-7
17
Lorient
10122461426-12
18
Auxerre
712219719-12

