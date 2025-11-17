Le PSG envoie 35 ME pour un crack belge

Le PSG ne dira pas non à la possibilité de se renforcer cet hiver sur le marché des transferts. Mais seulement si Luis Enrique valide certains profils bien précis.

Le Paris Saint-Germain doit composer avec pas mal de blessures importantes cette saison. Si Luis Enrique voulait miser sur la continuité l'été passé, la donne a changé... L'Espagnol sait que son effectif est limité en nombre. Raison pour laquelle les champions d'Europe ne ferment pas la porte à des venues cet hiver. Le PSG cherche notamment une doublure à Achraf Hakimi mais aussi un nouveau milieu de terrain. Et les pensionnaires du Parc des Princes pourraient bien trouver leur bonheur en Belgique du côté d'Anderlecht.

De Cat, une nouvelle pépite bientôt au PSG ?

Selon les informations de Fichajes et Team Talk, le Paris Saint-Germain a en effet coché le profil de Nathan De Cat pour une arrivée dès cet hiver. Luis Enrique adore le jeu du jeune milieu de terrain belge de 17 ans à peine. Les champions de France sont apparemment disposés à envoyer une offre de 35 millions d'euros pour faire craquer le club d'Anderlecht, qui aura bien du mal à retenir sa pépite. Sa vision de jeu, sa discipline tactique et sa marge de progression sont des atouts énormes pour De Cat, qui pourrait donc franchir un cap en rejoignant rapidement les rangs du PSG. Il pourrait notamment se mettre encore plus en avant, qui plus est à quelques mois d'une Coupe du monde 2026 avec la Belgique.

A noter que le Bayern Munich et le Borussia Dortmund sont également sur les rangs pour s'attacher les services de Nathan De Cat, auteur de 19 matchs toutes compétitions confondues avec Anderlecht depuis le début de la saison. Le PSG devra donc faire vite s'il veut avoir gain de cause, mais la perspective de recruter un nouveau talent dans quelques semaines est bien réelle.