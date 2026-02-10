ICONSPORT_312883_0727

45 ME pour une star du PSG, l'incroyable refus du Real

PSG10 févr. , 12:00
parCorentin Facy
2
Meilleur joueur du monde à son poste sur les derniers mois, Vitinha fait rêver le Real Madrid. Mais le club merengue a raté le coche il y a quelques années avec la star du PSG comme le révèle la presse espagnole.
Troisième au Ballon d’Or, Vitinha est sans conteste l’un des meilleurs joueurs du monde à son poste depuis plusieurs mois. Le Portugais a encore livré une performance très aboutie dimanche soir contre Marseille et le Real Madrid n’a sans doute pas raté une miette du match de l’international portugais. Vitinha est la priorité absolue du Real Madrid au milieu de terrain pour le prochain mercato.
Un rêve qui a peu de chances de se concrétiser pour le club merengue puisque le PSG fait de Vitinha un joueur intransférable au vu de son importance prise au fil des mois dans le système de Luis Enrique. Les supporters madrilènes peuvent toutefois nourrir de gros regrets puisque selon le journaliste Látigo Serrano, Florentino Pérez a eu l’occasion de recruter Vitinha juste avant le PSG il y a trois ans.
A l’époque, le club de la capitale espagnole a toutefois refusé de s’aligner sur les 45 millions d’euros réclamés par le FC Porto. « Le Real Madrid estimait son prix bien trop élevé, avait des doutes sur sa taille de seulement 1m60 et le fait qu'ils disposaient déjà de Kroos à ce poste. Ils ont refusé de recruter Vitinha car ils jugeaient le prix de 45 millions d'euros excessif » a lancé le journaliste dans des propos rapportés par Defensa Central.

Le Real a refusé de payer 45 ME pour Vitinha

Trois ans plus tard, le vice-champion d’Espagne en titre peut s’arracher les cheveux. L’occasion était magnifique de s’offrir la future référence mondiale au milieu de terrain pour seulement 45 millions d’euros, mais les dirigeants madrilènes ont finalement passé leur tour. Une aubaine que le Paris Saint-Germain a saisi sans se faire prier en signant au FC Porto le chèque réclamé.
Sans doute le plus gros coup de Luis Campos sur le marché des transferts ces dernières années au vu du niveau ensuite atteint par Vitinha sous les ordres de Luis Enrique. Reste maintenant à voir si le Real Madrid parviendra à rattraper un jour sa boulette en s’offrant Vitinha. Cela a peu de chances d’arriver et si le PSG venait un jour à craquer, nul doute que le prix de l’international portugais sera au moins deux fois plus élevé que les 45 millions d’euros dont il était question en 2022.

Derniers commentaires

OM : Les joueurs lâchent De Zerbi, ça sent la fin

Je le vois sauter même avant.

OM : Les joueurs lâchent De Zerbi, ça sent la fin

Non mais se qu'ils n'arrivent pas a comprendre c'est que même si Marseille avait joué comme contre Rennes, ca aurait été 5-0 tout pareil. Comme ci les joueurs n'avaient pas été au rendez vous, mais non on peux pas demander a des bourricots de gagner le Prix de l'Amerique.

Nantes : « Départ imminent », Waldemar Kita fait une annonce

Le FC Nantes, un monument du foot français, devenu un club quelconque... Y a matière à (re)construire quelque chose de grand !

OM : Les joueurs lâchent De Zerbi, ça sent la fin

Bon apres l élimination de la c1 lamentablement le podium perdu la claque contre le PSG etc......une victoire en cup effacera tout car ( 1989 dernière victoire) mais si marseille gagne pas la cup la oui ca sera une annee catastrophique !!! Même honteuse !!

Nantes : « Départ imminent », Waldemar Kita fait une annonce

Photo publicitaire pour vendre ses prestations en chirurgie esthétique

