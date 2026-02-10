45 ME pour une star du PSG, l'incroyable refus du Real

Je le vois sauter même avant.
Non mais se qu'ils n'arrivent pas a comprendre c'est que même si Marseille avait joué comme contre Rennes, ca aurait été 5-0 tout pareil. Comme ci les joueurs n'avaient pas été au rendez vous, mais non on peux pas demander a des bourricots de gagner le Prix de l'Amerique.
Le FC Nantes, un monument du foot français, devenu un club quelconque... Y a matière à (re)construire quelque chose de grand !
Bon apres l élimination de la c1 lamentablement le podium perdu la claque contre le PSG etc......une victoire en cup effacera tout car ( 1989 dernière victoire) mais si marseille gagne pas la cup la oui ca sera une annee catastrophique !!! Même honteuse !!
Photo publicitaire pour vendre ses prestations en chirurgie esthétique
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|51
|21
|16
|3
|2
|48
|16
|32
|49
|21
|16
|1
|4
|37
|17
|20
|42
|21
|13
|3
|5
|34
|20
|14
|39
|21
|12
|3
|6
|46
|27
|19
|33
|21
|10
|3
|8
|34
|30
|4
|31
|21
|8
|7
|6
|31
|34
|-3
|30
|21
|9
|3
|9
|34
|27
|7
|30
|21
|8
|6
|7
|31
|24
|7
|29
|21
|8
|5
|8
|22
|25
|-3
|28
|21
|8
|4
|9
|32
|33
|-1
|28
|21
|7
|7
|7
|27
|33
|-6
|26
|21
|7
|5
|9
|28
|33
|-5
|23
|21
|5
|8
|8
|18
|26
|-8
|23
|21
|6
|5
|10
|27
|38
|-11
|22
|21
|5
|7
|9
|26
|34
|-8
|14
|21
|3
|5
|13
|14
|29
|-15
|14
|21
|3
|5
|13
|19
|37
|-18
|13
|21
|3
|4
|14
|21
|46
|-25
Un Classique de Champion! ❤️💙