45 ME pour une star du PSG, l'incroyable refus du Real

Meilleur joueur du monde à son poste sur les derniers mois, Vitinha fait rêver le Real Madrid. Mais le club merengue a raté le coche il y a quelques années avec la star du PSG comme le révèle la presse espagnole.

Troisième au Ballon d’Or, Vitinha est sans conteste l’un des meilleurs joueurs du monde à son poste depuis plusieurs mois. Le Portugais a encore livré une performance très aboutie dimanche soir contre Marseille et le Real Madrid n’a sans doute pas raté une miette du match de l’international portugais. Vitinha est la priorité absolue du Real Madrid au milieu de terrain pour le prochain mercato

Un rêve qui a peu de chances de se concrétiser pour le club merengue puisque le PSG fait de Vitinha un joueur intransférable au vu de son importance prise au fil des mois dans le système de Luis Enrique. Les supporters madrilènes peuvent toutefois nourrir de gros regrets puisque selon le journaliste Látigo Serrano, Florentino Pérez a eu l’occasion de recruter Vitinha juste avant le PSG il y a trois ans.

Le Real Madrid estimait son prix bien trop élevé, avait des doutes sur sa taille de seulement 1m60 et le fait qu'ils disposaient déjà de Kroos à ce poste. Ils ont refusé de recruter Vitinha car ils jugeaient le prix de 45 millions d'euros excessif » a lancé le journaliste dans des propos rapportés par Defensa Central. A l’époque, le club de la capitale espagnole a toutefois refusé de s’aligner sur les 45 millions d’euros réclamés par le FC Porto. «a lancé le journaliste dans des propos rapportés par Defensa Central.

Le Real a refusé de payer 45 ME pour Vitinha

Trois ans plus tard, le vice-champion d’Espagne en titre peut s’arracher les cheveux. L’occasion était magnifique de s’offrir la future référence mondiale au milieu de terrain pour seulement 45 millions d’euros, mais les dirigeants madrilènes ont finalement passé leur tour. Une aubaine que le Paris Saint-Germain a saisi sans se faire prier en signant au FC Porto le chèque réclamé.