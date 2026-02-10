ICONSPORT_312883_0723

De Zerbi chipé à l'OM, un club fait une offre !

Roberto De Zerbi est encore dans la tourmente à l’OM après la lourde défaite contre le PSG (5-0). Un départ est évoqué pour l’ancien entraîneur de Brighton, qui suscite déjà des convoitises en Italie.
Un an et demi après son arrivée à l’Olympique de Marseille, Roberto De Zerbi est-il arrivé au bout de son aventure avec le club phocéen ? La question s’est posée il y a deux semaines après l’élimination en Ligue des Champions et elle est de nouveau sur la table après la lourde défaite contre le Paris Saint-Germain dans le Classique. Un proche du vestiaire ne s’y trompe pas, affirmant dans les colonnes de La Provence que l’histoire entre le coach italien et l’OM ne tient plus qu’à un fil.
« Je le vois démoralisé, il a l'air de se sentir abandonné, je ne l'ai jamais vu comme ça. Quelque chose semble s'être cassé, il faut que ça change sinon tout ça va se finir dans la douleur » lance-t-il. Un signal d’alerte qui pourrait précéder un changement d’entraîneur pour la fin de la saison, même si aucune décision n’a pour l’instant été actée par Medhi Benatia et Pablo Longoria. En parallèle, en Italie, la situation de Roberto De Zerbi est surveillée de près.

La Fiorentina rêve de Roberto De Zerbi

Et pour cause, un club rêve de s’offrir l’ancien coach de Brighton et de Sassuolo selon CalcioMercato : la Fiorentina. Le directeur sportif de la Viola Fabio Paratici est un proche de Roberto De Zerbi et la venue du coach de l’OM serait vu d’un très bon oeil alors que le club, qui a remplacé Stefano Pioli par Paolo Vanoli en novembre dernier, pointe à la 18e place du classement en Série A.
Le média affirme que Fabio Paratici serait prêt à confier les rênes de son équipe à Roberto De Zerbi, à quelques conditions néanmoins. Il faudrait d’abord que l’entraîneur italien soit libéré de son contrat par l’OM, ce qui n’est évidemment pas le cas à ce jour. Surtout, « RDZ » sera dans l’obligation de faire de gros efforts financiers pour signer à la Fiorentina, qui n’a pas les moyens de s’aligner sur les 6 millions d’euros par saison que Marseille offre à Roberto De Zerbi.
Le média explique que la Lazio Rome suit aussi la situation de l’entraîneur olympien de près alors que l’avenir de Maurizio Sarri est incertain. Autant dire qu’en cas de départ de l’OM à court ou moyen terme, celui qui a brillé sur les bancs de Sassuolo, du Shakhtar Donetsk et de Brighton n’aura aucun mal à trouver un nouveau club. La question est maintenant de savoir si une démission ou un limogeage de Roberto De Zerbi est imminent ou non à l’Olympique de Marseille.

4
Derniers commentaires

OM : De Zerbi viré, décision imminente

Dommage on l aimait bien...

OM : De Zerbi viré, décision imminente

DZB vire tres bien, et apres??? Plus de coach, pendant combien de temps?? Des joueurs qui ne conviendront pas au futur coach..... bref une situation qui risque d’etre pire que l'actuelle. Je pense qu’une discussion entre la direction, le staff et l’ensemble des joueurs pourraient être plus porteuse de solutions. Et puis la crise meme si elle existe est tres tres mis en exergue par des gens dont l'intérêt est surtout de nuire à l’OM.

OL : Une très bonne nouvelle venue de Nantes

La légende disait qu'on l’appelait l’albatros...

EdF : Ce gardien à 2 ME fait rêver Deschamps

Mouarf

De Zerbi chipé à l'OM, un club fait une offre !

Et le PARC a 60 000 pas de stade ailleur poissy massy de 80 90 ,000 places .ultra moderne genre nfl ou tottenham meme si il est magnifique. Restons au PARC.

