L'OM plutôt que l'Arabie Saoudite, il crée la surprise

OM10 févr. , 12:20
parCorentin Facy
Dans le viseur de l’OM cet hiver, Souffian El Karouani semblait finalement parti pour prendre la direction d’Al-Qadsiah à la fin de son contrat cet été. Mais le latéral marocain pourrait créer la surprise dans les mois à venir.
A la recherche d’une doublure pour Emerson lors de ce mercato hivernal, l’Olympique de Marseille a étudié plusieurs pistes dont celle menant au latéral marocain Souffian El Karouani. Le latéral marocain de 25 ans arrive en fin de contrat en juin prochain avec Utrecht et représentait une belle opportunité de marché. Medhi Benatia apprécie les qualités offensives de son compatriote, auteur de 3 buts et 15 passes décisives toutes compétitions confondues depuis le début de la saison.
Souffian El Karouani a finalement pris la décision de rester à Utrecht pour terminer l’exercice 2025-2026 avant un probable départ en tant que joueur libre en juin prochain. Selon les informations de FootMercato, Souffian El Karouani a de fortes chances de s’engager en faveur d’Al-Qadsiah en Arabie Saoudite. Le média expliquait même que tout était ficelé pour la signature du latéral formé Nijmegen du côté de la Saudi Pro League.
Néanmoins, dans une interview accordée à Voetbal International, El Karouani a promis que rien n’était signé avec l’Arabie Saoudite et que son avenir pouvait encore s’écrire en Europe. L’OM n’est donc pas hors-jeu. « Actuellement, je suis un joueur du FC Utrecht jusqu'à la fin de la saison, et je donnerai tout ce que j'ai sur le terrain. J'aspire à régler mon avenir dans les deux prochaines semaines, car je veux connaître ma situation clairement avant le début de la prochaine saison » a-t-il d’abord lancé au magazine néerlandais avant de poursuivre.

El Karouani en Arabie Saoudite, ce n'est pas fait

« Je connais très bien les options qui s'offrent à moi. La Saudi Pro League pourrait être une possibilité, mais il y a aussi de grands et excellents clubs européens qui ont manifesté leur intérêt pour mes services. Pour moi, il ne s'agit pas de choisir entre l'argent et le football, car je suis capable de poursuivre ma carrière en Europe sans aucune contrainte » a expliqué Souffian El Karouani.

OM : El Karouani à Marseille, c'était une blagueOM : El Karouani à Marseille, c'était une blague
Une très bonne nouvelle pour l’Olympique de Marseille, très satisfait de son latéral gauche Emerson mais qui verrait d’un bon oeil l’arrivée d’un spécialiste à ce poste pour doubler l’international italien, voire le concurrencer. Pour rappel, l’OM s’est séparé d’Ulisses Garcia cet hiver et n’a plus de doublure à Emerson, sauf les polyvalents Timothy Weah et Facundo Medina, lesquels ne sont toutefois pas des arrières gauches de formation.
Loading