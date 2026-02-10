Vente à 30 ME en vue, ce n’est pas Morton ni Sulc

Il va y avoir des grosses ventes à l'OL cet été, c'est inévitable. Tyler Morton est très courtisé, mais une pépite lyonnaise est attendue sur le départ.

L’Olympique Lyonnais a réalisé un tour de force cet hiver en se renforçant avec plusieurs éléments déjà titulaires, tout en conservant ses meilleurs éléments. Le pari est simple, celui d’aller chercher un titre ou une place en Ligue des Champions pour permettre des rentrées d’argent autres que la vente de ses joueurs. Néanmoins, alors que les comptes du dernier exercice laissent apparaitre des pertes de 200 millions d’euros et un endettement record, des gros départs vont forcément être officialisés en fin de saison.

Fofana, un géant allemand le suit toujours

Il est souvent évoqué celui de Tyler Morton, qui a parfaitement réussi sa première saison à l’OL et est courtisé par des clubs de Premier League, qui aimeraient bien le récupérer un an après son départ de Liverpool. Lyon rêve de le garder encore une année, mais ce sera très difficile en cas de grosse offre, alors qu’un prix médian de 30 ME est espéré.

Un autre transfert à cette hauteur est attendu. A l’heure où Afonso Moreira se révèle à Lyon avec une activité incessante et une certaine efficacité, l’ailier portugais n’est en théorie que la doublure de Malick Fofana. Mais ce dernier peine à revenir de sa longue blessure à la cheville. Son retour est prévu désormais pour la fin du mois de février, et il ne sera pas être opérationnel à 100 % immédiatement.

L’ailier belge va néanmoins devoir se mettre en évidence, car le plan de l’OL est de le vendre l’été prochain. Les dirigeants rhodaniens estiment avoir ce qu’il faut sur le plan offensif, et que trop tarder à vendre la pépite belge ne sera pas bon pour les affaires. Selon la presse allemande, le Bayern Munich est toujours sur le coup, mais désormais, le prix total de l’opération a légèrement baissé pour atteindre 30 millions d’euros. Pour un joueur recruté 20 ME à La Gantoise en 2024, l’opération financière ne serait pas incroyable, mais l’OL a pu aussi constater sa fragilité physique qui rendent peu probables les espoirs de le vendre à 40 ME.