ICONSPORT_274636_0118

Vente à 30 ME en vue, ce n’est pas Morton ni Sulc

OL10 févr. , 12:40
parGuillaume Conte
3
Il va y avoir des grosses ventes à l'OL cet été, c'est inévitable. Tyler Morton est très courtisé, mais une pépite lyonnaise est attendue sur le départ.
L’Olympique Lyonnais a réalisé un tour de force cet hiver en se renforçant avec plusieurs éléments déjà titulaires, tout en conservant ses meilleurs éléments. Le pari est simple, celui d’aller chercher un titre ou une place en Ligue des Champions pour permettre des rentrées d’argent autres que la vente de ses joueurs. Néanmoins, alors que les comptes du dernier exercice laissent apparaitre des pertes de 200 millions d’euros et un endettement record, des gros départs vont forcément être officialisés en fin de saison.

Fofana, un géant allemand le suit toujours

Il est souvent évoqué celui de Tyler Morton, qui a parfaitement réussi sa première saison à l’OL et est courtisé par des clubs de Premier League, qui aimeraient bien le récupérer un an après son départ de Liverpool. Lyon rêve de le garder encore une année, mais ce sera très difficile en cas de grosse offre, alors qu’un prix médian de 30 ME est espéré.
Un autre transfert à cette hauteur est attendu. A l’heure où Afonso Moreira se révèle à Lyon avec une activité incessante et une certaine efficacité, l’ailier portugais n’est en théorie que la doublure de Malick Fofana. Mais ce dernier peine à revenir de sa longue blessure à la cheville. Son retour est prévu désormais pour la fin du mois de février, et il ne sera pas être opérationnel à 100 % immédiatement.
L’ailier belge va néanmoins devoir se mettre en évidence, car le plan de l’OL est de le vendre l’été prochain. Les dirigeants rhodaniens estiment avoir ce qu’il faut sur le plan offensif, et que trop tarder à vendre la pépite belge ne sera pas bon pour les affaires. Selon la presse allemande, le Bayern Munich est toujours sur le coup, mais désormais, le prix total de l’opération a légèrement baissé pour atteindre 30 millions d’euros. Pour un joueur recruté 20 ME à La Gantoise en 2024, l’opération financière ne serait pas incroyable, mais l’OL a pu aussi constater sa fragilité physique qui rendent peu probables les espoirs de le vendre à 40 ME.
M. Fofana

M. Fofana

BelgiumBelgique Âge 20 Attaquant

WC Qualification Europe

2026
Matchs4
Buts1
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

World Cup

2026
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Friendly International

2026
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Europa League

2025/2026
Matchs3
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

2025/2026
Matchs9
Buts2
Passes décisives1
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0
3
Articles Recommandés
ICONSPORT_312883_0723
OM

De Zerbi chipé à l'OM, un club fait une offre !

ICONSPORT_312883_0032
PSG

PSG : Arne Slot bientôt viré, Liverpool rêve de Luis Enrique

ICONSPORT_282746_0245
FC Nantes

Nantes : « Départ imminent », Waldemar Kita fait une annonce

Fil Info

10 févr. , 13:40
De Zerbi chipé à l'OM, un club fait une offre !
10 févr. , 13:20
PSG : Arne Slot bientôt viré, Liverpool rêve de Luis Enrique
10 févr. , 13:00
Nantes : « Départ imminent », Waldemar Kita fait une annonce
10 févr. , 12:20
L'OM plutôt que l'Arabie Saoudite, il crée la surprise
10 févr. , 12:00
45 ME pour une star du PSG, l'incroyable refus du Real
10 févr. , 11:30
ASSE : Montanier ridiculise Horneland en une semaine
10 févr. , 11:00
OM : Les joueurs lâchent De Zerbi, ça sent la fin
10 févr. , 10:30
Real : Kylian Mbappé n'en peut déjà plus d'Arbeloa

Derniers commentaires

OM : Les joueurs lâchent De Zerbi, ça sent la fin

Non mais se qu'ils n'arrivent pas a comprendre c'est que même si Marseille avait joué comme contre Rennes, ca aurait été 5-0 tout pareil. Comme ci les joueurs n'avaient pas été au rendez vous, mais non on peux pas demander a des bourricots de gagner le Prix de l'Amerique.

Nantes : « Départ imminent », Waldemar Kita fait une annonce

Le FC Nantes, un monument du foot français, devenu un club quelconque... Y a matière à (re)construire quelque chose de grand !

OM : Les joueurs lâchent De Zerbi, ça sent la fin

Bon apres l élimination de la c1 lamentablement le podium perdu la claque contre le PSG etc......une victoire en cup effacera tout car ( 1989 dernière victoire) mais si marseille gagne pas la cup la oui ca sera une annee catastrophique !!! Même honteuse !!

Nantes : « Départ imminent », Waldemar Kita fait une annonce

Photo publicitaire pour vendre ses prestations en chirurgie esthétique

OL-Nice: Le nom de l'arbitre fait peur à Lyon

Elle reviendra forcément un jour....

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
51211632481632
2
Lens
49211614371720
3
O. Lyonnais
42211335342014
4
O. Marseille
39211236462719
5
LOSC Lille
3321103834304
6
Rennes
31218763134-3
7
Strasbourg
302193934277
8
Toulouse
302186731247
9
Angers SCO
29218582225-3
10
Monaco
28218493233-1
11
Lorient
28217772733-6
12
Brest
26217592833-5
13
Le Havre
23215881826-8
14
Nice
232165102738-11
15
Paris
22215792634-8
16
Auxerre
142135131429-15
17
Nantes
142135131937-18
18
Metz
132134142146-25

Loading