ICONSPORT_312883_0032

PSG : Arne Slot bientôt viré, Liverpool rêve de Luis Enrique

PSG10 févr. , 13:20
parCorentin Facy
0
La situation contractuelle de Luis Enrique, dont le bail avec le PSG expire en juin 2027, affole l’Angleterre. Après Manchester United, c’est au tour de Liverpool de cibler l’entraîneur espagnol pour la saison prochaine.
Luis Enrique est sans aucun doute l’entraîneur le plus courtisé au monde actuellement. Vainqueur de la Ligue des Champions la saison dernière avec le Paris Saint-Germain, le coach espagnol de 55 ans est aussi dans une situation contractuelle incertaine. Son bail avec le PSG expire en juin 2027 et pour l’heure, aucune prolongation n’a été signée entre les deux parties. Interrogé sur son avenir par un journaliste espagnol après le Classique entre Paris et Marseille dimanche, Luis Enrique a simplement glissé, sourire en coin, qu’il se sentait bien au PSG avant de quitter la salle de presse.
Sa situation contractuelle agite en tout cas les dirigeants des plus grands clubs européens. Ces derniers jours, Barcelone et Manchester United ont été cités comme des écuries intéressées par une arrivée de Luis Enrique à court ou moyen terme. A en croire les informations de Football Insider, Liverpool s’est ajouté à cette liste. Les Reds ne semblent plus se projeter avec Arne Slot, vainqueur de la Premier League en 2024-2025 mais qui ne parvient plus à faire gagner son équipe depuis.

Liverpool dans la course pour Luis Enrique

Le club de la Mersey vit une saison difficile et l’entraîneur néerlandais pourrait en payer le prix fort dans les mois à venir. Pour le remplacer, la piste Xabi Alonso est souvent évoquée Outre-Manche. Mais voilà que désormais, celle menant à Luis Enrique fait également partie des options envisagées par le board de Liverpool. « Le club de la Mersey pourrait bientôt se mettre en quête d'un nouvel entraîneur, et Luis Enrique est désormais considéré comme le deuxième favori pour le poste (derrière Xabi Alonso) » peut-on lire sur le site du média britannique.

Lire aussi

PSG : Prolonger ou partir, l’indice énorme de Luis EnriquePSG : Prolonger ou partir, l’indice énorme de Luis Enrique
Reste maintenant à voir si cet intérêt se concrétisera par des discussions entre Liverpool et Luis Enrique alors que l’entraîneur du PSG a encore un an de contrat avec le club parisien. Quoi qu’il en soit, il va devenir urgent pour le champion d’Europe en titre de sécuriser l’avenir de son entraîneur, de plus en plus courtisé et cela ne risque pas d’aller en diminuant après la démonstration parisienne face à l’Olympique de Marseille lors du Classique dimanche soir en Ligue 1 (5-0).
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_312883_0723
OM

De Zerbi chipé à l'OM, un club fait une offre !

ICONSPORT_282746_0245
FC Nantes

Nantes : « Départ imminent », Waldemar Kita fait une annonce

ICONSPORT_274636_0118
OL

Vente à 30 ME en vue, ce n’est pas Morton ni Sulc

Fil Info

10 févr. , 13:40
De Zerbi chipé à l'OM, un club fait une offre !
10 févr. , 13:00
Nantes : « Départ imminent », Waldemar Kita fait une annonce
10 févr. , 12:40
Vente à 30 ME en vue, ce n’est pas Morton ni Sulc
10 févr. , 12:20
L'OM plutôt que l'Arabie Saoudite, il crée la surprise
10 févr. , 12:00
45 ME pour une star du PSG, l'incroyable refus du Real
10 févr. , 11:30
ASSE : Montanier ridiculise Horneland en une semaine
10 févr. , 11:00
OM : Les joueurs lâchent De Zerbi, ça sent la fin
10 févr. , 10:30
Real : Kylian Mbappé n'en peut déjà plus d'Arbeloa

Derniers commentaires

OM : Les joueurs lâchent De Zerbi, ça sent la fin

Je le vois sauter même avant.

OM : Les joueurs lâchent De Zerbi, ça sent la fin

Non mais se qu'ils n'arrivent pas a comprendre c'est que même si Marseille avait joué comme contre Rennes, ca aurait été 5-0 tout pareil. Comme ci les joueurs n'avaient pas été au rendez vous, mais non on peux pas demander a des bourricots de gagner le Prix de l'Amerique.

Nantes : « Départ imminent », Waldemar Kita fait une annonce

Le FC Nantes, un monument du foot français, devenu un club quelconque... Y a matière à (re)construire quelque chose de grand !

OM : Les joueurs lâchent De Zerbi, ça sent la fin

Bon apres l élimination de la c1 lamentablement le podium perdu la claque contre le PSG etc......une victoire en cup effacera tout car ( 1989 dernière victoire) mais si marseille gagne pas la cup la oui ca sera une annee catastrophique !!! Même honteuse !!

Nantes : « Départ imminent », Waldemar Kita fait une annonce

Photo publicitaire pour vendre ses prestations en chirurgie esthétique

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
51211632481632
2
Lens
49211614371720
3
O. Lyonnais
42211335342014
4
O. Marseille
39211236462719
5
LOSC Lille
3321103834304
6
Rennes
31218763134-3
7
Strasbourg
302193934277
8
Toulouse
302186731247
9
Angers SCO
29218582225-3
10
Monaco
28218493233-1
11
Lorient
28217772733-6
12
Brest
26217592833-5
13
Le Havre
23215881826-8
14
Nice
232165102738-11
15
Paris
22215792634-8
16
Auxerre
142135131429-15
17
Nantes
142135131937-18
18
Metz
132134142146-25

Loading