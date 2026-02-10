PSG : Arne Slot bientôt viré, Liverpool rêve de Luis Enrique

La situation contractuelle de Luis Enrique, dont le bail avec le PSG expire en juin 2027, affole l’Angleterre. Après Manchester United, c’est au tour de Liverpool de cibler l’entraîneur espagnol pour la saison prochaine.

Luis Enrique est sans aucun doute l’entraîneur le plus courtisé au monde actuellement. Vainqueur de la Ligue des Champions la saison dernière avec le Paris Saint-Germain, le coach espagnol de 55 ans est aussi dans une situation contractuelle incertaine. Son bail avec le PSG expire en juin 2027 et pour l’heure, aucune prolongation n’a été signée entre les deux parties. Interrogé sur son avenir par un journaliste espagnol après le Classique entre Paris et Marseille dimanche, Luis Enrique a simplement glissé, sourire en coin, qu’il se sentait bien au PSG avant de quitter la salle de presse.

Sa situation contractuelle agite en tout cas les dirigeants des plus grands clubs européens. Ces derniers jours, Barcelone et Manchester United ont été cités comme des écuries intéressées par une arrivée de Luis Enrique à court ou moyen terme. A en croire les informations de Football Insider, Liverpool s’est ajouté à cette liste. Les Reds ne semblent plus se projeter avec Arne Slot, vainqueur de la Premier League en 2024-2025 mais qui ne parvient plus à faire gagner son équipe depuis.

Liverpool dans la course pour Luis Enrique

Le club de la Mersey vit une saison difficile et l’entraîneur néerlandais pourrait en payer le prix fort dans les mois à venir. Pour le remplacer, la piste Xabi Alonso est souvent évoquée Outre-Manche. Mais voilà que désormais, celle menant à Luis Enrique fait également partie des options envisagées par le board de Liverpool. « Le club de la Mersey pourrait bientôt se mettre en quête d'un nouvel entraîneur, et Luis Enrique est désormais considéré comme le deuxième favori pour le poste (derrière Xabi Alonso) » peut-on lire sur le site du média britannique.