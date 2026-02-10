ICONSPORT_312883_0502

OM : Les joueurs lâchent De Zerbi, ça sent la fin

10 févr.
Guillaume Conte
5
Malgré un mercato en forme de coup de balai, le problème est toujours là à l'Olympique de Marseille. Le discours de Roberto De Zerbi ne plus dans le vestiaire.
Incompréhension totale à l’Olympique de Marseille, où l’irrégularité si souvent dénoncée par Roberto De Zerbi a été flagrante ce dimanche au Parc des Princes. Quatre jours après la démonstration contre Rennes, les Marseillais ont subi les incessants assauts parisiens et ont encaissé but sur but. Un milieu de terrain dépassé, une défense aux abois, et une attaque transparente, tout l’OM a reconnu que ce match était un fiasco.

La direction très déçue par les joueurs

Mais RMC enchaine les révélations sur l’état à l’intérieur du club, et notamment du vestiaire. Les dirigeants ne comprennent pas comment un effectif de cette qualité, avec des joueurs expérimentés comme Pavard, Rulli, Hojbjerg ou Aubameyang, peut passer au travers de tant de matchs. La réponse de Florent Germain, le correspondant de RMC qui suit l’OM, est simple. Les joueurs ne comprennent pas ce que Roberto De Zerbi demande. Soit ils désapprouvent, soit ils n’arrivent pas à appliquer ses consignes, mais le ras-le-bol est de plus en plus perceptible.

Et cela tourne mal car l’entraineur italien le prend personnellement. « Contrairement à ce que Roberto De Zerbi défend depuis plusieurs semaines, le malaise est également latent avec une partie de son vestiaire. Son discours de passionné n’arrive plus à transcender l’équipe. L'Italien sait tout cela. Mais lui et les dirigeants se sentent désemparés, voire trahis », explique Florent Germain, pour qui les dirigeants restent soudés entre eux, dans une guerre froide avec les joueurs.
Pourtant cet hiver, le ménage a déjà été fait, signe que le malaise avait été constaté. Mais les départs de joueurs avec pourtant un temps de jeu non négligeable n’ont pas réglé les problèmes. Amir Murillo, Matt O’Riley ou Arthur Vermeeren n’étaient plus sur la pelouse du Parc des Princes dimanche dernier, mais l’OM reste au creux de la vague avec désormais un vestiaire bancal et pourtant deux gros objectifs : aller chercher le podium en Ligue 1 et un titre en Coupe de France.
5
