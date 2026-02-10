Nantes : « Départ imminent », Waldemar Kita fait une annonce

Présent depuis quasiment 20 ans à la tête du FC Nantes, Waldemar Kita prépare le terrain pour vendre le club en cas de belle offre.

En grande difficulté cette saison, le FC Nantes va encore une fois devoir lutter pour sa survie en Ligue 1 . Le mercato ambitieux réalisé a pour but d’éviter une relégation en Ligue 2 qui ferait mauvais genre pour les Canaris. Mais les supporters n’en peuvent plus de voir leur équipe lutter en permanence pour éviter les deux dernières places, et sont totalement désabusés.

Kita fait une confiance aux salariés

Toutefois, du changement se prépare au très haut niveau du club. En effet, Score affirme que Waldemar Kita restructure le club ces derniers mois pour le rendre séduisant en vue d’une vente et le boss du FCN « multiplie les signes d’un départ imminent ». L’homme d’affaire polonais a toujours mis l’argent de sa poche pour permettre au FCN de tenir sa place dans l’élite, mais il ne cache plus son désir d’accepter en cas d’offre de rachat. Le média français souligne même que Kita aurait « évoqué auprès des salariés du club qu'il vivait probablement ses derniers instants à la présidence ».

20 ans après son arrivée, le Polonais estime certainement avoir fait le tour de la question, et laisse derrière lui quelques beaux restes et notamment des joueurs à forte valeur marchande qui devraient permettre aux Canaris de tenir le coup financièrement. Même si sportivement, pour le moment, cela reste très compliqué. Une situation qui pourrait intéresser des investisseurs américains, même si jusqu’à présent, personne n’a réussi à convaincre Waldemar Kita de lâcher le FC Nantes.

Mais jusqu’à présent, le propriétaire de la Maison Jaune repoussait tous les projets de reprise, ce qui ne semble donc plus être le cas. Un dossier à suivre dans les mois à venir, peu importe la situation sportive. L’ASSE l’a prouvé récemment, une relégation n’empêche pas un rachat ambitieux si les acheteurs sont motivés.