ICONSPORT_282746_0245

Nantes : « Départ imminent », Waldemar Kita fait une annonce

FC Nantes10 févr. , 13:00
parGuillaume Conte
3
Présent depuis quasiment 20 ans à la tête du FC Nantes, Waldemar Kita prépare le terrain pour vendre le club en cas de belle offre.
En grande difficulté cette saison, le FC Nantes va encore une fois devoir lutter pour sa survie en Ligue 1. Le mercato ambitieux réalisé a pour but d’éviter une relégation en Ligue 2 qui ferait mauvais genre pour les Canaris. Mais les supporters n’en peuvent plus de voir leur équipe lutter en permanence pour éviter les deux dernières places, et sont totalement désabusés.

Kita fait une confiance aux salariés

Toutefois, du changement se prépare au très haut niveau du club. En effet, Score affirme que Waldemar Kita restructure le club ces derniers mois pour le rendre séduisant en vue d’une vente et le boss du FCN « multiplie les signes d’un départ imminent ». L’homme d’affaire polonais a toujours mis l’argent de sa poche pour permettre au FCN de tenir sa place dans l’élite, mais il ne cache plus son désir d’accepter en cas d’offre de rachat. Le média français souligne même que Kita aurait « évoqué auprès des salariés du club qu'il vivait probablement ses derniers instants à la présidence ».
20 ans après son arrivée, le Polonais estime certainement avoir fait le tour de la question, et laisse derrière lui quelques beaux restes et notamment des joueurs à forte valeur marchande qui devraient permettre aux Canaris de tenir le coup financièrement. Même si sportivement, pour le moment, cela reste très compliqué. Une situation qui pourrait intéresser des investisseurs américains, même si jusqu’à présent, personne n’a réussi à convaincre Waldemar Kita de lâcher le FC Nantes.
Mais jusqu’à présent, le propriétaire de la Maison Jaune repoussait tous les projets de reprise, ce qui ne semble donc plus être le cas. Un dossier à suivre dans les mois à venir, peu importe la situation sportive. L’ASSE l’a prouvé récemment, une relégation n’empêche pas un rachat ambitieux si les acheteurs sont motivés.

Lire aussi

Nantes lâche 0,5 ME et recrute un vrai cadorNantes lâche 0,5 ME et recrute un vrai cador
OL : Endrick provoque un clashOL : Endrick provoque un clash
3
Articles Recommandés
ICONSPORT_312883_0723
OM

De Zerbi chipé à l'OM, un club fait une offre !

ICONSPORT_312883_0032
PSG

PSG : Arne Slot bientôt viré, Liverpool rêve de Luis Enrique

ICONSPORT_274636_0118
OL

Vente à 30 ME en vue, ce n’est pas Morton ni Sulc

Fil Info

10 févr. , 13:40
De Zerbi chipé à l'OM, un club fait une offre !
10 févr. , 13:20
PSG : Arne Slot bientôt viré, Liverpool rêve de Luis Enrique
10 févr. , 12:40
Vente à 30 ME en vue, ce n’est pas Morton ni Sulc
10 févr. , 12:20
L'OM plutôt que l'Arabie Saoudite, il crée la surprise
10 févr. , 12:00
45 ME pour une star du PSG, l'incroyable refus du Real
10 févr. , 11:30
ASSE : Montanier ridiculise Horneland en une semaine
10 févr. , 11:00
OM : Les joueurs lâchent De Zerbi, ça sent la fin
10 févr. , 10:30
Real : Kylian Mbappé n'en peut déjà plus d'Arbeloa

Derniers commentaires

OM : Les joueurs lâchent De Zerbi, ça sent la fin

Non mais se qu'ils n'arrivent pas a comprendre c'est que même si Marseille avait joué comme contre Rennes, ca aurait été 5-0 tout pareil. Comme ci les joueurs n'avaient pas été au rendez vous, mais non on peux pas demander a des bourricots de gagner le Prix de l'Amerique.

Nantes : « Départ imminent », Waldemar Kita fait une annonce

Le FC Nantes, un monument du foot français, devenu un club quelconque... Y a matière à (re)construire quelque chose de grand !

OM : Les joueurs lâchent De Zerbi, ça sent la fin

Bon apres l élimination de la c1 lamentablement le podium perdu la claque contre le PSG etc......une victoire en cup effacera tout car ( 1989 dernière victoire) mais si marseille gagne pas la cup la oui ca sera une annee catastrophique !!! Même honteuse !!

Nantes : « Départ imminent », Waldemar Kita fait une annonce

Photo publicitaire pour vendre ses prestations en chirurgie esthétique

OL-Nice: Le nom de l'arbitre fait peur à Lyon

Elle reviendra forcément un jour....

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
51211632481632
2
Lens
49211614371720
3
O. Lyonnais
42211335342014
4
O. Marseille
39211236462719
5
LOSC Lille
3321103834304
6
Rennes
31218763134-3
7
Strasbourg
302193934277
8
Toulouse
302186731247
9
Angers SCO
29218582225-3
10
Monaco
28218493233-1
11
Lorient
28217772733-6
12
Brest
26217592833-5
13
Le Havre
23215881826-8
14
Nice
232165102738-11
15
Paris
22215792634-8
16
Auxerre
142135131429-15
17
Nantes
142135131937-18
18
Metz
132134142146-25

Loading