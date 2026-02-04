PSG : Vitinha au Real, un accord à 100 ME existe

ICONSPORT_263636_0246
La presse espagnole a une nouvelle fois dévoilé des informations sur l'intérêt du Real Madrid pour Vitinha. Une clause dans son contrat lui permettant de quitter le PSG contre 90 millions d'euros met encore le feu aux poudres.
Le feuilleton Vitinha au Real Madrid est visiblement très loin d'être terminé. Depuis l'arrivée de Luis Enrique sur le banc du Paris Saint-Germain, le milieu de terrain portugais a pris une importance capitale au sein de l'effectif parisien. Joueur timide et discret, écrasé par l'influence de Kylian Mbappé, Lionel Messi et Neymar, il est devenu un pilier dans la formation des Rouge et Bleu et un artisan majeur de la réussite parisienne sur la scène européenne. Sa dernière saison a été telle qu'il a terminé sur la première marche du podium au dernier Ballon d'Or. Ses caractéristiques lui valent logiquement d'être dans le viseur du Real Madrid, qui a décidément bien du mal à trouver le milieu de terrain idoine pour récupérer l'héritage technique laissé par Luka Modric et Toni Kroos.

Vitinha au Real Madrid, ça fait du bruit

Au début, la presse espagnole affirmait que Vitinha disposait d'une clause libératoire dans son contrat lui permettant de quitter le Paris Saint-Germain si un club posait 90 millions d'euros. Mais ce type de clauses n'étant pas autorisé en France, il s'agirait plutôt d'un accord conclu entre le joueur et Nasser al-Khelaïfi, dont les termes ont été légèrement détournés pour prendre la forme d'un gentlemen's agreement. En tout cas, c'est ce qu'assure la Cadena SER, média très sérieux chez nos voisins espagnols, selon qui l'intérêt du Real Madrid pour Vitinha existe bel et bien, tout comme un accord privé dans son contrat lui permettant de partir non pas contre 90 millions d'euros, mais 100.
Malgré tout, un transfert de Vitinha au Real Madrid ne pourra pas se faire tant que le joueur n'aura pas fait un premier pas vers les Merengues. Pour l'heure, l'international portugais se sent bien au Paris Saint-Germain et est sous contrat jusqu'en juin 2029. S'il décide toutefois de quitter la capitale parisienne, il n'aura qu'à contacter des Merengues dans l'attente et l'espoir de pouvoir bénéficier de ses services au plus vite.
Loading