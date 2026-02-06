ICONSPORT_278257_0666
Vitinha (PSG)

Vinicius au PSG contre Vitinha, coup de sang en Espagne

PSG06 févr. , 8:00
parQuentin Mallet
0
Fortement intéressé par le recrutement de Vitinha, le Real Madrid doit faire face à une réticence particulière du Paris Saint-Germain. Le champion d'Europe n'a pas l'intention de laisser partir son milieu de terrain… sauf si Vinicius Junior débarque dans l'équation.
A son arrivée au Real Madrid l'été dernier, Xabi Alonso a rapidement expliqué à sa direction qu'elle devait recruter un nouveau milieu de terrain. Sauf qu'après avoir manqué le recrutement de Martin Zubimendi, cette dernière a tout simplement abandonné cette idée. Résultat, le jeu merengue fait preuve d'une grande pauvreté technique depuis le début de la saison.
En interne, la direction cultive toutefois un rêve, celui de recruter Vitinha, le milieu de terrain du Paris Saint-Germain. Le Portugais a terminé troisième du classement au dernier Ballon d'Or et fait office de grande priorité aux yeux de Florentino Pérez. Très récemment, la Cadena SER révélait d'ailleurs qu'il existait une sorte de gentlemen's agreement dans le contrat de Vitinha qui doit lui permettre de quitter le PSG si un club débarque avec 100 millions d'euros et des arguments pour convaincre le joueur.

Lire aussi

Le Barça annonce au PSG le prix de GaviLe Barça annonce au PSG le prix de Gavi
Le PSG connaît la date du départ de Luis EnriqueLe PSG connaît la date du départ de Luis Enrique

Vitinha contre Vinicius, un deal gagnant-gagnant ?

Devant l'insistance croissante du Real Madrid envers Vitinha, la direction parisienne a pris une décision forte. Elle est prête à accepter de laisser partir son milieu de terrain, pourtant chouchou de tous les supporters et de Luis Enrique, l'été prochain… mais pas à n'importe quelle condition. Selon Defensa Central, le PSG est prêt à négocier le départ de Vitinha à la seule condition que Vinicius Junior fasse partie de l'opération. L'état-major parisien apprécie énormément le profil du Brésilien, aussi bien pour ses qualités de footballeur que pour l'impact commercial qu'une telle arrivée pourrait avoir.
De son côté, Vitinha ne sera pas retenu par sa direction, laquelle ne veut pas faire preuve de tyrannie avec les joueurs qui expriment leur désir de quitter le PSG. Tout ça n'est donc lié qu'à la simple volonté du Portugais de partir ou non. En attendant l'été prochain, les spéculations risquent bien de continuer à fleurir.
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_282550_0087
PSG

PSG : Ousmane Dembélé fait une promesse au Qatar

ICONSPORT_280896_0101
Arabie Saoudite

Cristiano Ronaldo, la grève de trop pour l'Arabie saoudite

ICONSPORT_174144_0058
ASSE

Montanier met de l'ordre à l'ASSE, elle est ravie

ICONSPORT_284460_0083
OL

Il revient à l’OL, et il est surpris

Fil Info

06 févr. , 9:40
PSG : Ousmane Dembélé fait une promesse au Qatar
06 févr. , 9:20
Cristiano Ronaldo, la grève de trop pour l'Arabie saoudite
06 févr. , 9:00
Montanier met de l'ordre à l'ASSE, elle est ravie
06 févr. , 8:40
Il revient à l’OL, et il est surpris
06 févr. , 8:20
OM : De Zerbi exige un attaquant à 30 ME
06 févr. , 7:30
TV : PSG - OM, quelle chaîne et quelle heure pour le Classique ?
06 févr. , 7:00
TV : Nantes - OL, à quelle heure et sur quelle chaîne ?
06 févr. , 6:40
Accord trouvé, l’OM boucle son 10e départ

Derniers commentaires

OM : De Zerbi exige un attaquant à 30 ME

c'etait avant qu'il fallait le prendre, comme l'été dernier en lieu et place de paixao par ex , il aurait couté 15M pas 30M

CdF : OL-Lens, OM-TFC... Un tirage 5 étoiles pour les quarts de finale

La moitié sont même pas des titulaires Alors que vous... Ça fait quoi d'en mettre que 3 a Rennes qui, unanimement, a joué le pire match de sa saison ? Même monaco, 9e en as mit plus 🤭 Comme d'habitude l'OM ns fait bien rire, ça perd contre bruges et c'est fier de taper un Rennes en dessous de tout 🤭

OM : De Zerbi exige un attaquant à 30 ME

Pffff

Il donne 30 ME à Longoria et remercie l’OM

la blague

Il donne 30 ME à Longoria et remercie l’OM

En principe quand on achète un club c'est que tu accepte de perdre de l'argent

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
48201532431627
2
Lens
46201514341618
3
O. Marseille
39201235462224
4
O. Lyonnais
39201235332013
5
LOSC Lille
3220102834304
6
Rennes
31208753031-1
7
Strasbourg
302093833258
8
Toulouse
302086631238
9
Lorient
28207762731-4
10
Monaco
27208393233-1
11
Angers SCO
26207582125-4
12
Brest
23206592633-7
13
Nice
222064102738-11
14
Paris
21205692634-8
15
Le Havre
20204881625-9
16
Nantes
142035121936-17
17
Auxerre
132034131429-15
18
Metz
122033142146-25

Loading