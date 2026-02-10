ASSE : Montanier ridiculise Horneland en une semaine

ICONSPORT_311157_0075

En poste depuis une semaine, Philippe Montanier fait déjà forte impression à Saint-Etienne. Des premiers pas réussis validés par la victoire contre Montpellier ce week-end en Ligue 2.
Nommé il y a une semaine en lieu et place d’Eirik Horneland, le nouvel entraîneur Philippe Montanier a déjà conquis tout le monde dans le Forez. Joueurs, supporters mais également consultants sont très élogieux à l’égard de l’ex-entraîneur de la Real Sociedad et de Toulouse après la victoire contre Montpellier samedi soir (1-0). Il faut dire que les Verts ont réussi leur match à Geoffroy-Guichard pour la grande première de Philippe Montanier.

L'ASSE, c'est déjà mieux avec Montanier

Sur les antennes de BeInSports, le consultant Robert Malm a notamment apprécié de voir une agressivité et une envie de la part des joueurs stéphanois que l’on ne voyait plus depuis un long moment sous les ordres d’Eirik Horneland. « On a vu trois Stéphanois entourer un seul Montpelliérain. Dans l’agressivité, ce sont des choses qu’on ne voyait pas ces derniers temps. Montpellier a dominé la première période avec beaucoup de ballon, mais dans les occasions franches, ce sont quand même les Stéphanois qui les ont eues » félicite notamment le consultant de BeInSports dans des propos relayés par Peuple-Vert, avant de poursuivre.
« Contrairement à Montpellier, les centres stéphanois trouvaient des preneurs dans la surface. À chaque fois, ça a mis le danger, et à un moment donné, ça finit par payer. Ça faisait très longtemps qu’on n’avait pas vu Cardona prendre la profondeur comme ça, faire la différence sur ses accélérations. C’est son action qui amène le corner, et derrière, c’est but » souligne Robert Malm, ravi de voir que certains joueurs de l’ASSE retrouvent déjà un bien meilleur niveau depuis l’arrivée de Philippe Montanier.
Une embellie à confirmer dès samedi à l’occasion d’un déplacement périlleux sur la pelouse de Guingamp lors de la 23e journée. Une affiche de haut de tableau contre les Bretons, actuels 8es du classement, qui va permettre de jauger encore un peu mieux les premiers pas de Philippe Montanier à Saint-Etienne.

L'ASSE gagne, mais cela ne suffit pasL'ASSE gagne, mais cela ne suffit pas
ASSE : Une star mondiale snobée par SaintéASSE : Une star mondiale snobée par Sainté
Derniers commentaires

OM : Les joueurs lâchent De Zerbi, ça sent la fin

Je le vois sauter même avant.

OM : Les joueurs lâchent De Zerbi, ça sent la fin

Non mais se qu'ils n'arrivent pas a comprendre c'est que même si Marseille avait joué comme contre Rennes, ca aurait été 5-0 tout pareil. Comme ci les joueurs n'avaient pas été au rendez vous, mais non on peux pas demander a des bourricots de gagner le Prix de l'Amerique.

Nantes : « Départ imminent », Waldemar Kita fait une annonce

Le FC Nantes, un monument du foot français, devenu un club quelconque... Y a matière à (re)construire quelque chose de grand !

OM : Les joueurs lâchent De Zerbi, ça sent la fin

Bon apres l élimination de la c1 lamentablement le podium perdu la claque contre le PSG etc......une victoire en cup effacera tout car ( 1989 dernière victoire) mais si marseille gagne pas la cup la oui ca sera une annee catastrophique !!! Même honteuse !!

Nantes : « Départ imminent », Waldemar Kita fait une annonce

Photo publicitaire pour vendre ses prestations en chirurgie esthétique

