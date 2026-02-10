ASSE : Montanier ridiculise Horneland en une semaine

En poste depuis une semaine, Philippe Montanier fait déjà forte impression à Saint-Etienne. Des premiers pas réussis validés par la victoire contre Montpellier ce week-end en Ligue 2.

Nommé il y a une semaine en lieu et place d’Eirik Horneland, le nouvel entraîneur Philippe Montanier a déjà conquis tout le monde dans le Forez. Joueurs, supporters mais également consultants sont très élogieux à l’égard de l’ex-entraîneur de la Real Sociedad et de Toulouse après la victoire contre Montpellier samedi soir (1-0). Il faut dire que les Verts ont réussi leur match à Geoffroy-Guichard pour la grande première de Philippe Montanier.

L'ASSE, c'est déjà mieux avec Montanier

Sur les antennes de BeInSports, le consultant Robert Malm a notamment apprécié de voir une agressivité et une envie de la part des joueurs stéphanois que l’on ne voyait plus depuis un long moment sous les ordres d’Eirik Horneland. « On a vu trois Stéphanois entourer un seul Montpelliérain. Dans l’agressivité, ce sont des choses qu’on ne voyait pas ces derniers temps. Montpellier a dominé la première période avec beaucoup de ballon, mais dans les occasions franches, ce sont quand même les Stéphanois qui les ont eues » félicite notamment le consultant de BeInSports dans des propos relayés par Peuple-Vert, avant de poursuivre.

« Contrairement à Montpellier, les centres stéphanois trouvaient des preneurs dans la surface. À chaque fois, ça a mis le danger, et à un moment donné, ça finit par payer. Ça faisait très longtemps qu’on n’avait pas vu Cardona prendre la profondeur comme ça, faire la différence sur ses accélérations. C’est son action qui amène le corner, et derrière, c’est but » souligne Robert Malm, ravi de voir que certains joueurs de l’ASSE retrouvent déjà un bien meilleur niveau depuis l’arrivée de Philippe Montanier.

Une embellie à confirmer dès samedi à l’occasion d’un déplacement périlleux sur la pelouse de Guingamp lors de la 23e journée. Une affiche de haut de tableau contre les Bretons, actuels 8es du classement, qui va permettre de jauger encore un peu mieux les premiers pas de Philippe Montanier à Saint-Etienne.