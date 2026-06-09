ICONSPORT_366071_0360

« On essayera un truc », le PSG fantasme sur Lamine Yamal

PSG09 juin , 8:20
parCorentin Facy
0
Ajouter comme source préférée sur Google
Même s’il est satisfait du rendement de ses attaquants depuis deux saisons, le PSG n’est pas contre l’idée de recruter Lamine Yamal si l’occasion se présente de mettre la main sur le crack du Barça.
Qui dirait non à Lamine Yamal ? Du haut de ses 18 ans, le champion d’Europe espagnol s’impose déjà comme l’un des meilleurs joueurs au monde. Grand artisan de la victoire de la Roja à l’Euro 2024 et des deux titres consécutifs de champion d’Espagne du FC Barcelone, le numéro 10 du club blaugrana est la star d’aujourd’hui et de demain. Tous les plus grands clubs rêvent de l’attirer un jour, même si cela coûtera certainement une fortune.
Valorisé à 200 millions d’euros par Transfermarkt, Lamine Yamal ne laisse pas insensible Luis Campos et Luis Enrique. Les architectes du projet du Paris Saint-Germain, qui ont réussi à bâtir un effectif quasiment imbattable, ne s’interdisent pas de foncer un jour sur le phénomène barcelonais si l’occasion se présente comme l’a révélé l’insider Djamel sur X.
« Si le Barça ouvre ne serait-ce qu’un tout petit peu la porte pour Yamal un jour, tu peux être sûr à 100% qu’on essayera un truc. Il fait l’unanimité en interne, tout le monde l’admire énormément » a publié sur son compte X l’insider toujours très bien informé sur l’actualité et les coulisses du Paris Saint-Germain. Une information à garder en tête si un jour, le FC Barcelone doit se séparer de Lamine Yamal pour des raisons économiques par exemple.

Le PSG est prêt à tenter Lamine Yamal

Même s’il n’a plus dépensé 150 millions d’euros ou plus depuis Kylian Mbappé en 2018, le champion de France en titre ne sera certainement pas contre l’idée de faire une exception en faisant sauter la banque si cela peut permettre d’attirer un talent brut tel que Lamine Yamal. Cela restera pour l’instant un fantasme, à court et moyen terme, la pépite formée à Barcelone ayant répété à plusieurs reprises son envie de rester le plus longtemps possible en Catalogne. Et pourquoi pas même toute sa carrière, ce qui ne ferait pas les affaires d’un PSG qui rêve de mettre un jour la main sur le gaucher le plus talentueux de sa génération.

Lire aussi

Battu au Ballon d'Or, Yamal remercie DembéléBattu au Ballon d'Or, Yamal remercie Dembélé
Yamal a commis une grave erreur, le Barça lui en veutYamal a commis une grave erreur, le Barça lui en veut
Articles Recommandés
ICONSPORT_366314_0042
OL

Le pari raté de l’OL est devenu un vrai jackpot

ICONSPORT_361494_0005
OM

OM : Lorenzi a trouvé sa première star à 25 ME

ICONSPORT_367846_0063
Mondial 2026

Mondial 2026 : Le Maroc tremble à cause des joueurs blessés

Kylian Mbappé ICONSPORT_367893_0141
Equipe de France

EdF : Kylian Mbappé, l'inquiétude grandit

Fil Info

09 juin , 8:40
Le pari raté de l’OL est devenu un vrai jackpot
09 juin , 8:00
OM : Lorenzi a trouvé sa première star à 25 ME
08 juin , 23:54
Mondial 2026 : Le Maroc tremble à cause des joueurs blessés
08 juin , 23:19
EdF : Kylian Mbappé, l'inquiétude grandit
08 juin , 23:06
Programme TV des matchs amicaux de lundi
08 juin , 23:03
Olise donne un boost de confiance à la France
08 juin , 23:00
« Le Mondial n’est pas un concert de Taylor Swift » : La MLS prévient la planète
08 juin , 22:30
Ian Cathro arrive, l’ASSE sort déjà le chéquier
08 juin , 22:00
Madrid va mettre 150ME pour Julian Alvarez, la folle annonce

Derniers commentaires

EdF : Kylian Mbappé, l'inquiétude grandit

En quoi je suis parisien? Dembele titulaire... Juste le ballon d'or qui vient de remporter 2 LDC. Tu contestes? Doué et barcola remplaçant... Tu contestes? Doué il a été bon hier en titulaire et là encore titulaire au PSG qui vient de gagner sa 2eme LDC Zaire Emery remplaçant (si bloc bas en face) ou titulaire (si gros milieu en face) dans un choix a 3 (Kante, Kone ou lui)... Tu contestes aussi? Wahou 1.5 titulaires du PSG sur combien de joueurs du PSG? 5... Dembele, doué, Barcola WZE et Hernandez... Quel parisianisme ! T'es juste... ridicule... 🤣😂🤣

L'OL porte plainte, Textor a dépassé les bornes

🤣🤣🤣

L'OL porte plainte, Textor a dépassé les bornes

🤣🤣🤣

L'OM s'écroule, les abonnés en redemandent

Elle arrivera jamais à la cheville de ta mère et de ta grand mère qui tournent tous les étés en famille dans les calanques à vider du poireau 😂

EdF : Kylian Mbappé, l'inquiétude grandit

tu es pas trop parisien toi mdr

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
76342446742945
2
Lens
70342248663531
3
LOSC Lille
61341879523715
4
O. Lyonnais
603418610534013
5
O. Marseille
593418511634518
6
Rennes
5934178959509
7
Monaco
54341661260546
8
Strasbourg
533415811584711
9
Lorient
45341112114851-3
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
44341111124750-3
12
Brest
3934109154355-12
13
Angers SCO
363499162948-19
14
Le Havre
3534714133244-12
15
Auxerre
3434810163444-10
16
Nice
3234711163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
173438233276-44

Loading