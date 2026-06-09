« On essayera un truc », le PSG fantasme sur Lamine Yamal

Même s’il est satisfait du rendement de ses attaquants depuis deux saisons, le PSG n’est pas contre l’idée de recruter Lamine Yamal si l’occasion se présente de mettre la main sur le crack du Barça.

Valorisé à 200 millions d’euros par Transfermarkt, Lamine Yamal ne laisse pas insensible Luis Campos et Luis Enrique. Les architectes du projet du Paris Saint-Germain, qui ont réussi à bâtir un effectif quasiment imbattable, ne s’interdisent pas de foncer un jour sur le phénomène barcelonais si l’occasion se présente comme l’a révélé l’insider Djamel sur X.

« Si le Barça ouvre ne serait-ce qu’un tout petit peu la porte pour Yamal un jour, tu peux être sûr à 100% qu’on essayera un truc. Il fait l’unanimité en interne, tout le monde l’admire énormément » a publié sur son compte X l’insider toujours très bien informé sur l’actualité et les coulisses du Paris Saint-Germain. Une information à garder en tête si un jour, le FC Barcelone doit se séparer de Lamine Yamal pour des raisons économiques par exemple.

Le PSG est prêt à tenter Lamine Yamal

Même s’il n’a plus dépensé 150 millions d’euros ou plus depuis Kylian Mbappé en 2018, le champion de France en titre ne sera certainement pas contre l’idée de faire une exception en faisant sauter la banque si cela peut permettre d’attirer un talent brut tel que Lamine Yamal. Cela restera pour l’instant un fantasme, à court et moyen terme, la pépite formée à Barcelone ayant répété à plusieurs reprises son envie de rester le plus longtemps possible en Catalogne. Et pourquoi pas même toute sa carrière, ce qui ne ferait pas les affaires d’un PSG qui rêve de mettre un jour la main sur le gaucher le plus talentueux de sa génération.