Deux recrues attendues, l’ASSE relance la machine

Après une petite interruption dans son recrutement, l’AS Saint-Etienne va continuer à renforcer son effectif. Les Verts vont tenter de s’offrir un nouveau latéral gauche ainsi qu’un attaquant pour compléter le groupe du coach Ian Cathro.

Peuple Vert, qui révèle aussi l’objectif d’attirer un latéral gauche. Ce poste défensif a effectivement besoin de renfort dans la mesure où Ebenezer Annan devrait prendre la porte. L’AS Saint-Etienne ne s’arrêtera pas à cinq recrues. Après les signatures de Sohaib Naïr, Jakob Breum, Mamour Ndiaye, Thierno Ballo et d’Aaron Csongvai, le prétendant à la montée en Ligue 1 va relancer son recrutement. Le club stéphanois a pour ambition de s’offrir un renfort supplémentaire dans le secteur offensif, nous apprend le média spécialisé, qui révèle aussi l’objectif d’attirer un latéral gauche. Ce poste défensif a effectivement besoin de renfort dans la mesure où Ebenezer Annan devrait prendre la porte.

Le Ghanéen fait partie des joueurs que l’AS Saint-Etienne souhaite pousser vers la sortie. Après la première vague d’arrivées, la direction a en effet interrompu son recrutement pour se focaliser sur le dégraissage de l’effectif. Certains jeunes ont déjà quitté le Forez et d’autres éléments plus expérimentés ne devraient pas tarder à les imiter. En plus d’Ebenezer Annan, qui dispose d’une piste sérieuse en République Tchèque, les cadres Mickaël Nadé et Aïmen Moueffek ne sont pas retenus. Pas plus que le milieu offensif serbe Igor Miladinovic qui n’était pas non plus convié pour le match amical contre les Rangers (défaite 2-1) mercredi.