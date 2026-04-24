Yamal a commis une grave erreur, le Barça lui en veut

Forfait jusqu’à la fin de saison du FC Barcelone, Lamine Yamal aurait peut-être pu éviter une si longue absence. L’ailier espagnol a lui-même aggravé sa blessure. Une décision que son entraîneur Hansi Flick regrette amèrement.

Comme on pouvait s’y attendre, Lamine Yamal était l’un des principaux thèmes de la conférence de presse d’Hansi Flick. L’entraîneur du FC Barcelone a été interrogé à plusieurs reprises sur son ailier indisponible jusqu’à la fin de la saison. Rappelons que l’international espagnol souffre d’une lésion à la cuisse apparue contre le Celta Vigo (1-0) mercredi. Contrairement à ce que l’on pensait dans un premier temps, le prodige catalan ne s’est pas blessé en tirant le penalty, mais plutôt sur la faute subie quelques secondes plus tôt.

Cela lui servira de leçon - Hansi Flick

« Il a senti quelque chose après la faute, mais il pensait que ce n'était pas grave et il a décidé de prendre la responsabilité du penalty, a révélé Hansi Flick sans cacher sa déception. Peut-être que ça a aggravé sa blessure. Il n'avait jamais eu de blessure musculaire auparavant, il est très jeune, cela lui servira de leçon et d'apprentissage pour savoir interpréter les signes que son corps lui envoie. Il a marqué et on a les trois points, mais on ne peut plus compter sur lui. »

« Ce n'est pas une situation facile pour lui, ni pour nous. Nous devons gérer cela et il doit en tirer des leçons. Maintenant il est très concentré, il est conscient que c'est sa première lésion musculaire. Il ne sera plus disponible pour nous cette saison, mais il sera apte pour le Mondial et il reviendra plus fort. (…) Cette blessure l'affecte, mais c'est normal. Il faut se concentrer sur le processus de récupération. Je lui souhaite de revenir bientôt, qu'il retrouve vite son niveau et qu'il vive un magnifique Mondial », a conclu le coach du Barça, à qui beaucoup reprochent d'avoir trop sollicité Lamine Yamal durant la saison.