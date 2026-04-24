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Yamal a commis une grave erreur, le Barça lui en veut

Liga24 avr. , 16:40
parEric Bethsy
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Forfait jusqu’à la fin de saison du FC Barcelone, Lamine Yamal aurait peut-être pu éviter une si longue absence. L’ailier espagnol a lui-même aggravé sa blessure. Une décision que son entraîneur Hansi Flick regrette amèrement.
Comme on pouvait s’y attendre, Lamine Yamal était l’un des principaux thèmes de la conférence de presse d’Hansi Flick. L’entraîneur du FC Barcelone a été interrogé à plusieurs reprises sur son ailier indisponible jusqu’à la fin de la saison. Rappelons que l’international espagnol souffre d’une lésion à la cuisse apparue contre le Celta Vigo (1-0) mercredi. Contrairement à ce que l’on pensait dans un premier temps, le prodige catalan ne s’est pas blessé en tirant le penalty, mais plutôt sur la faute subie quelques secondes plus tôt.
Cela lui servira de leçon
- Hansi Flick
« Il a senti quelque chose après la faute, mais il pensait que ce n'était pas grave et il a décidé de prendre la responsabilité du penalty, a révélé Hansi Flick sans cacher sa déception. Peut-être que ça a aggravé sa blessure. Il n'avait jamais eu de blessure musculaire auparavant, il est très jeune, cela lui servira de leçon et d'apprentissage pour savoir interpréter les signes que son corps lui envoie. Il a marqué et on a les trois points, mais on ne peut plus compter sur lui. »
« Ce n'est pas une situation facile pour lui, ni pour nous. Nous devons gérer cela et il doit en tirer des leçons. Maintenant il est très concentré, il est conscient que c'est sa première lésion musculaire. Il ne sera plus disponible pour nous cette saison, mais il sera apte pour le Mondial et il reviendra plus fort. (…) Cette blessure l'affecte, mais c'est normal. Il faut se concentrer sur le processus de récupération. Je lui souhaite de revenir bientôt, qu'il retrouve vite son niveau et qu'il vive un magnifique Mondial », a conclu le coach du Barça, à qui beaucoup reprochent d'avoir trop sollicité Lamine Yamal durant la saison.
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"Tous les avantages" Vision hémiplégique. Lens n'a eu à jouer 2 matches en 3 jours qu'à 2 reprises cette saison (et 2 fois en 4 jours), en lien avec son parcours en Coupe de France. Paris, une vingtaine de fois, mais tu escamotes complètement celà parce que tu ne regardes que les budgets. La LFP n'a pas à adopter une vision comme la tienne. Son rôle est de maintenir un maximum d'équité entre les clubs, riches ou pas. Et dans cette optique, forcer Lens à un 5ieme enchainement de matches cette saison, tandis que son concurrent pour le titre l'a fait à 26 reprises, ça ne devrait même pas susciter de commentaires.

OM : Habib Beye en grand danger dimanche soir

L'OM a fait un départ assez correct. C'est plutôt qu'ils n'ont pas tenu sur la durée. Comme toujours depuis plusieurs saisons maintenant.

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Effectivement, j'escamote complètement la question de la compétence de Habib Beye comme entraineur. S'il reproduit les mêmes erreurs qu'à Rennes, où il a clairement été un boulet pour le club, alors il sera un nouveau problème pour vous. En fait, je pense que malgré votre calendrier favorable, vos joueurs sont trop usés mentalement pour acrocher la LdC, quelque soit la valeur de Beye comme entraineur. En tant que supporteur de l'OM, tu n'as sûrement pas la même approche, tu dois encore y croire...et c'est pas forcément moi qui aurais raison au final.

Franco Mastantuono à l'OL, c'est validé

Le salaire de Mastantuono est de 7,29 M€ brut par an selon Capology. Le salaire d'Endrick est de 2,08 M€ brut par an selon Capology, 2,52 M€ selon Footmercato et un peu plus de 4 M€ selon Sergio.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
66292135652540
2
Lens
62292027572928
3
LOSC Lille
54301668493415
4
O. Lyonnais
54301668453015
5
Rennes
53301587524111
6
O. Marseille
523016410584018
7
Monaco
50301551052457
8
Strasbourg
43291271046379
9
Lorient
4130101194044-4
10
Paris
3830911104046-6
11
Toulouse
3730107134142-1
12
Brest
3729107123844-6
13
Angers SCO
343097142640-14
14
Le Havre
3030612122538-13
15
Nice
293078153456-22
16
Auxerre
2530510152539-14
17
Nantes
203048182549-24
18
Metz
153036212766-39

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