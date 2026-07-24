Ricort

70 ME en un mois, Nice lui demande l’impossible

OGC Nice24 juil. , 10:40
parEric Bethsy
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Moins soutenu par son actionnaire Ineos, l’OGC Nice doit se serrer la ceinture. Le nouveau directeur sportif Roger Ricort a reçu pour mission d’économiser 70 millions d’euros d’ici la fin du mercato estival. Un défi que le dirigeant accepte volontiers.
Sollicité par son ami Maurice Cohen, Roger Ricort n’a pas forcément reçu un cadeau de la part du président de l’OGC Nice. Celui qui occupait déjà le poste de directeur sportif du Gym jusqu’à son départ en 2009 a accepté de récupérer les mêmes fonctions, et ce malgré la situation peu confortable du club azuréen. Ce n’est un secret pour personne, l’actionnaire Ineos n’est plus vraiment attaché aux Aiglons. Il faut s’attendre à une vente de l’écurie niçoise dans les mois ou années à venir. Ce qui explique pourquoi l’OGC Nice se retrouve en pleine cure d’austérité.

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D’ici la fin du mercato estival, qui fermera ses portes dans à peu près cinq semaines, Roger Ricort a donc reçu pour mission d’économiser un total de 70 millions d’euros en transferts et en salaires, révèle le journal L’Equipe. L’objectif paraît ambitieux, mais pas forcément impossible pour le directeur sportif qui a placé la quasi intégralité de l’effectif sur la liste des joueurs à éjecter. Parmi eux, on retrouve logiquement les attaquants Kevin Carlos et surtout Terem Moffi, le Nigérian qu’il avait publiquement taclé en conférence de presse.
« On ne respecte pas forcément l'homme mais on est obligés de respecter le joueur », a récemment lâché Roger Ricort pour justifier la présence de l’indésirable avec le groupe à l’entraînement. Dans ce contexte, pas sûr que les clubs intéressés fassent grimper les enchères. Pas de quoi effrayer le directeur sportif plus à l’aise que lors de son précédent passage il y a 17 ans. « C'est plus facile aujourd'hui. Ce qu'on faisait à deux ou trois à l'époque, on est huit à le faire maintenant grâce à la cellule de recrutement », a souligné le DS, prêt à relever le défi imposé.
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