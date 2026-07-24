70 ME en un mois, Nice lui demande l’impossible

Le vendre maintenant serait précipité. Je suis sûr que cette saison sera bien différente pour lui. Les défenseurs ont toujours une année d'acclimatation plus compliquée que sur un autre poste. La première année de Pacho n'était pas exceptionnelle non plus et on voit le monstre qu'il est devenu...
Ah, le père Hoquais ex-futur maire de Lyonnais n'est pas satisafiat !!!
Bon joueur qui fera du bien aux Marseillais
Et toi dans ta grosse merde
Et toi la très grosse merde sur ce site
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🚨 Roger Ricort 🇫🇷 revient sur ses propos sur Terem Moffi 🇳🇬 : « Il s’entraîne tous les jours avec nous. Je n’ai rien contre lui. MAIS POURQUOI ÇA SERAIT TOUJOURS AUX CLUBS DE LA FERMER ? Les joueurs, parfois, ne manquent-ils pas de respect aux clubs ? Peut-être que ça a
🚨 Roger Ricort, nouveau directeur sportif de Nice, ALLUME TEREM MOFFI 🇳🇬 ! 🥶 « ON NE RESPECTE PAS L’HOMME MAIS ON VA RESPECTER LE JOUEUR. Actuellement, lui aussi sait qu’il ne pourra plus jouer à l’OGC Nice. Ce serait je pense un MANQUE DE RESPECT pour nos supporters.