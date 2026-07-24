Officiel : Monaco vend Bamba à Newcastle pour 41 ME

PSG : Zabarnyi exfiltré en Premier League, c'est confirmé

Le vendre maintenant serait précipité. Je suis sûr que cette saison sera bien différente pour lui. Les défenseurs ont toujours une année d'acclimatation plus compliquée que sur un autre poste. La première année de Pacho n'était pas exceptionnelle non plus et on voit le monstre qu'il est devenu...