Officiel : Monaco vend Bamba à Newcastle pour 41 ME

Le vendre maintenant serait précipité. Je suis sûr que cette saison sera bien différente pour lui. Les défenseurs ont toujours une année d'acclimatation plus compliquée que sur un autre poste. La première année de Pacho n'était pas exceptionnelle non plus et on voit le monstre qu'il est devenu...
Ah, le père Hoquais ex-futur maire de Lyonnais n'est pas satisafiat !!!
Bon joueur qui fera du bien aux Marseillais
Et toi dans ta grosse merde
Et toi la très grosse merde sur ce site
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𝐀𝐥𝐚𝐝𝐣𝐢 𝐁𝐚𝐦𝐛𝐚 rejoint Newcastle. L'AS Monaco annonce le transfert du milieu de terrain formé à La Diagonale, à Newcastle, en Premier League. Le Club remercie Aladji pour ses années passées sur le Rocher et lui souhaite le meilleur pour la suite de sa carrière ❤️