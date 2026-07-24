Officiel : Jürgen Klopp nouveau sélectionneur de l’Allemagne

Comme pressenti ces derniers jours, Jürgen Klopp est officiellement devenu ce vendredi le nouveau sélectionneur de l’Allemagne. Sans club depuis son départ de Liverpool il y a deux ans, celui qui occupait le poste de conseiller pour le groupe Red Bull succède à Julian Nagelsmann, éliminé dès les 16es de finale de la Coupe du monde 2026 face au Paraguay.