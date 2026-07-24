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Jürgen Klopp

Officiel : Jürgen Klopp nouveau sélectionneur de l’Allemagne

Bundesliga24 juil. , 11:06
parCorentin Facy
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Comme pressenti ces derniers jours, Jürgen Klopp est officiellement devenu ce vendredi le nouveau sélectionneur de l’Allemagne. Sans club depuis son départ de Liverpool il y a deux ans, celui qui occupait le poste de conseiller pour le groupe Red Bull succède à Julian Nagelsmann, éliminé dès les 16es de finale de la Coupe du monde 2026 face au Paraguay.
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