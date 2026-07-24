Todibo à l'OM, un premier accord crucial est trouvé

La piste Jean-Clair Todibo se confirme pour l’OM, qui a contacté l’international français dans l’optique d’une arrivée cet été. Le défenseur de West Ham est d’accord pour revenir en Ligue 1.

L’Olympique de Marseille est encore peu actif sur le marché des transferts mais cela devrait se décanter dans les jours à venir. Le club phocéen espère boucler plusieurs départs supplémentaires, après ceux déjà officiels de Traoré, Aubameyang et Greenwood. Il faut notamment dégraisser en défense centrale, où Aguerd et Balerdi pourraient s’en aller. Pour compenser ces départs, susceptibles de rapporter au moins 15 millions d’euros chacun à l’OM, le club phocéen a identifié Jean-Clair Todibo comme sa piste prioritaire à ce poste

Selon le journaliste Sébastien Vidal, les négociations ont démarré et bonne nouvelle, l’ancien Niçois est emballé à l’idée de rejoindre Marseille. Un premier accord important mais pas suffisant pour boucler l’opération dans la mesure où Grégory Lorenzi espère récupérer le défenseur de 26 ans en prêt tandis que West Ham est plutôt enclin à se séparer de Todibo dans le cadre d’un transfert sec. « L’OM a sondé la piste Jean-Clair Todibo. Le défenseur français est ouvert à un départ de West Ham et apprécie l’idée d’un retour en Ligue 1 » a écrit le journaliste sur X avant de conclure.

« Le dossier reste toutefois complexe : Marseille privilégie un prêt avec option d’achat, tandis que les Hammers exigent un transfert définitif » nous apprend notre confrère. Autrement dit, l’Olympique de Marseille a l’accord de Jean-Clair Todibo, mais le plus difficile reste à faire. Les dirigeants phocéens vont devoir se montrer très persuasifs, sans doute avec une prise en charge total du salaire de Todibo et une option d’achat, pour convaincre West Ham de le céder en prêt. Une chose est en tout cas certaine, l’ancien joueur de Nice ou encore du FC Barcelone n’a pas du tout l’intention de jouer en Championship sous les couleurs des Hammers la saison prochaine, d’autant que sa relation avec l’entraîneur Nuno Espirito Santo est glacial.