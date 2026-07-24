OL : Matthieu Louis-Jean annonce de mauvaises nouvelles

Très actif dans le sens des arrivées durant ce mercato estival, l’Olympique Lyonnais va maintenant devoir vendre des joueurs pour équilibrer ses comptes et rentrer dans les clous de la DNCG.

Pour le moment, le club rhodanien a recruté plus de joueurs qu’il en a vendu durant ce marché des transferts, malgré une certaine obligation vis-à-vis de la DNCG. Histoire de préparer au mieux les premières échéances importantes de la saison contre le Sparta Prague en août lors du 3e tour préliminaire de la Ligue des Champions, l’ OL a déjà fait venir plusieurs joueurs importants, comme Mads Bidstrup, Kaïl Boudache, Julien Duranville ou Mohamed Ouedraogo.

Une stratégie pleinement assumée par Matthieu Louis-Jean, qui sait que Paulo Fonseca avait besoin de ses nouvelles recrues pendant le stage de pré-saison pour commencer à bien préparer son jeu collectif. Mais si un avant-centre d’expérience doit encore arriver pour renforcer l'effectif, Lyon sera dans l’obligation de vendre certains de ses cadres comme Afonso Moreira, parti au Bayer Leverkusen pour 29 ME, pour rattraper les trous causés par John Textor.

« L’idée est d’être toujours aussi compétitif »