OL : Matthieu Louis-Jean annonce de mauvaises nouvelles

OL : Matthieu Louis-Jean annonce de mauvaises nouvelles

OL24 juil. , 10:20
parAlexis Rose
5
Ajouter comme source préférée sur Google
Très actif dans le sens des arrivées durant ce mercato estival, l’Olympique Lyonnais va maintenant devoir vendre des joueurs pour équilibrer ses comptes et rentrer dans les clous de la DNCG.
Pour le moment, le club rhodanien a recruté plus de joueurs qu’il en a vendu durant ce marché des transferts, malgré une certaine obligation vis-à-vis de la DNCG. Histoire de préparer au mieux les premières échéances importantes de la saison contre le Sparta Prague en août lors du 3e tour préliminaire de la Ligue des Champions, l’OL a déjà fait venir plusieurs joueurs importants, comme Mads Bidstrup, Kaïl Boudache, Julien Duranville ou Mohamed Ouedraogo.

Lire aussi

Officiel : Mohamed Ouédraogo signe à l’OLOfficiel : Mohamed Ouédraogo signe à l’OL
Une stratégie pleinement assumée par Matthieu Louis-Jean, qui sait que Paulo Fonseca avait besoin de ses nouvelles recrues pendant le stage de pré-saison pour commencer à bien préparer son jeu collectif. Mais si un avant-centre d’expérience doit encore arriver pour renforcer l'effectif, Lyon sera dans l’obligation de vendre certains de ses cadres comme Afonso Moreira, parti au Bayer Leverkusen pour 29 ME, pour rattraper les trous causés par John Textor.

« L’idée est d’être toujours aussi compétitif »

« Il va y avoir des départs. On travaille sur les futures sorties. Et il y aura d’autres arrivées par la suite. On est satisfait de ces premières arrivées car on voulait être actif tôt avec le tour préliminaire à préparer. Il fallait des bases pour le coach, et le temps que les joueurs connaissent les principes de jeu. L’avant-centre, un dossier difficile ? Non. Mais, il n’y a pas que pour nous : le poste d’avant-centre est le plus compliqué à l’heure actuelle, mais on avance bien. On est encore sous l’encadrement de la DNCG. On peut travailler, comme on l’a fait l’année dernière. Et l’idée est d’être toujours aussi compétitif. Nous sommes toujours financièrement encadrés. Donc on sait ce que l’on doit faire. On a appris à le faire et on fait en fonction », a expliqué, dans les colonnes du Progrès, le directeur sportif de l’OL, qui sait que Lyon va perdre de bons joueurs dans les semaines à venir…
Articles Recommandés
100 Me Pour Diomande Le Real Fait Cabler Le Psg
PSG

100 ME pour Diomandé, le Real fait câbler le PSG

Todibo A Lom Un Premier Accord Crucial Est Trouve
OM

Todibo à l'OM, un premier accord crucial est trouvé

Aladji Bamba
Monaco

Officiel : Monaco vend Bamba à Newcastle pour 41 ME

Deux Recrues Attendues Lasse Relance La Machine
ASSE

Deux recrues attendues, l’ASSE relance la machine

Fil Info

24 juil. , 12:20
100 ME pour Diomandé, le Real fait câbler le PSG
24 juil. , 12:00
Todibo à l'OM, un premier accord crucial est trouvé
24 juil. , 11:44
Officiel : Monaco vend Bamba à Newcastle pour 41 ME
24 juil. , 11:40
Deux recrues attendues, l’ASSE relance la machine
24 juil. , 11:20
Libre après son départ de l'OM, Nadir signe à Hambourg
24 juil. , 11:06
Officiel : Jürgen Klopp nouveau sélectionneur de l’Allemagne
24 juil. , 11:00
L’Argentine fait deux aveux sur la finale contre l’Espagne
24 juil. , 10:40
70 ME en un mois, Nice lui demande l’impossible
24 juil. , 10:00
PSG : Zabarnyi exfiltré en Premier League, c'est confirmé

Derniers commentaires

PSG : Zabarnyi exfiltré en Premier League, c'est confirmé

Le vendre maintenant serait précipité. Je suis sûr que cette saison sera bien différente pour lui. Les défenseurs ont toujours une année d'acclimatation plus compliquée que sur un autre poste. La première année de Pacho n'était pas exceptionnelle non plus et on voit le monstre qu'il est devenu...

EdF : La signature de Zidane provoque un premier scandale

Ah, le père Hoquais ex-futur maire de Lyonnais n'est pas satisafiat !!!

Todibo à l'OM, un premier accord crucial est trouvé

Bon joueur qui fera du bien aux Marseillais

L’OM vire 8 joueurs aux salaires indécents

Et toi dans ta grosse merde

OM : Maxime Chanot va trop loin, les supporters choqués

Et toi la très grosse merde sur ce site

Ligue 1

CalendrierRésultats

Regular Season

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Olympique Marseille logo
O. Marseille
00000000
2Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
00000000
3Brest logo
Brest
00000000
4Lens logo
Lens
00000000
5Toulouse logo
Toulouse
00000000
6Nice logo
Nice
00000000
7Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
00000000
8Rennes logo
Rennes
00000000
9Strasbourg logo
Strasbourg
00000000
10LOSC Lille logo
LOSC Lille
00000000
11Angers SCO logo
Angers SCO
00000000
12Le Havre logo
Le Havre
00000000
13Auxerre logo
Auxerre
00000000
14Paris logo
Paris
00000000
15Monaco logo
Monaco
00000000
16Troyes logo
Troyes
00000000
17Le Mans logo
Le Mans
00000000
18Lorient logo
Lorient
00000000

Loading