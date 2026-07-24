OL : Matthieu Louis-Jean annonce de mauvaises nouvelles

Très actif dans le sens des arrivées durant ce mercato estival, l’Olympique Lyonnais va maintenant devoir vendre des joueurs pour équilibrer ses comptes et rentrer dans les clous de la DNCG.
Pour le moment, le club rhodanien a recruté plus de joueurs qu’il en a vendu durant ce marché des transferts, malgré une certaine obligation vis-à-vis de la DNCG. Histoire de préparer au mieux les premières échéances importantes de la saison contre le Sparta Prague en août lors du 3e tour préliminaire de la Ligue des Champions, l’OL
a déjà fait venir plusieurs joueurs importants, comme Mads Bidstrup, Kaïl Boudache, Julien Duranville ou Mohamed Ouedraogo.
Une stratégie pleinement assumée par Matthieu Louis-Jean, qui sait que Paulo Fonseca avait besoin de ses nouvelles recrues pendant le stage de pré-saison pour commencer à bien préparer son jeu collectif. Mais si un avant-centre d’expérience doit encore arriver pour renforcer l'effectif, Lyon sera dans l’obligation de vendre certains de ses cadres comme Afonso Moreira, parti au Bayer Leverkusen pour 29 ME, pour rattraper les trous causés par John Textor.
« L’idée est d’être toujours aussi compétitif »
« Il va y avoir des départs. On travaille sur les futures sorties. Et il y aura d’autres arrivées par la suite. On est satisfait de ces premières arrivées car on voulait être actif tôt avec le tour préliminaire à préparer. Il fallait des bases pour le coach, et le temps que les joueurs connaissent les principes de jeu. L’avant-centre, un dossier difficile ? Non. Mais, il n’y a pas que pour nous : le poste d’avant-centre est le plus compliqué à l’heure actuelle, mais on avance bien. On est encore sous l’encadrement de la DNCG. On peut travailler, comme on l’a fait l’année dernière. Et l’idée est d’être toujours aussi compétitif. Nous sommes toujours financièrement encadrés. Donc on sait ce que l’on doit faire. On a appris à le faire et on fait en fonction »
, a expliqué, dans les colonnes du Progrès
, le directeur sportif de l’OL, qui sait que Lyon va perdre de bons joueurs dans les semaines à venir…