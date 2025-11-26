LdC : Aidé par Chevalier, Kolo Muani poignarde le PSG

Normal, depuis le début de saison c'est un peno arrêté face à Tottenham et l'arrêt superbe face au havre. Le reste c'est pas terrible. J'aimerais bien qu'on laisse sa chance au jeune gardien espagnol de 18 ans qui est arrivé de AS Rome cet été