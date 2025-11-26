ICONSPORT_278257_0174

LdC : Aidé par Chevalier, Kolo Muani poignarde le PSG

Ligue des Champions26 nov. , 22:22
parMehdi Lunay
4
Le Paris Saint-Germain a décidément du mal contre Tottenham. Revenus au score juste avant la pause, les Parisiens ont craqué une seconde fois au retour des vestiaires. La responsabilité de Lucas Chevalier est clairement engagée avec une sortie ratée sur le corner décisif. Le ballon est finalement revenu sur...Randal Kolo Muani qui a fusillé Marquinhos, jouant un bien vilain tour au club auquel il appartient encore.
4
Derniers commentaires

LdC : Aidé par Chevalier, Kolo Muani poignarde le PSG

Normal, depuis le début de saison c'est un peno arrêté face à Tottenham et l'arrêt superbe face au havre. Le reste c'est pas terrible. J'aimerais bien qu'on laisse sa chance au jeune gardien espagnol de 18 ans qui est arrivé de AS Rome cet été

LdC : Le PSG gagne un match de folie

Haki, Mendes, doué et dembele, ce sont les 4 ayant le plus d'explosivité. Hâte de les retrouver car Dembele est sur 1 jambe et les 3 autres blessés. Le trio du milieu gagne le match

LdC : Le PSG gagne un match de folie

Oui c'est clair

L1 : La commission de discipline épargne l'OL

N'importe quoi....On s'est fait voler mais on doit l'accepter et la fermer. Mais bordel quand est ce que ces instances vont se mettre a la place des clubs ???

L’OM et l’OL se battent pour un défenseur de Brighton

Oui, surement

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
3013931271116
2
O. Marseille
2813913331221
3
Lens
2813913221111
4
LOSC Lille
2313724271710
5
Strasbourg
221371524177
6
O. Lyonnais
211363418153
7
Rennes
211356223185
8
Monaco
201362525250
9
Nice
17135261823-5
10
Toulouse
161344518171
11
Angers SCO
16134451115-4
12
Paris
14134272025-5
13
Le Havre
14133551320-7
14
Brest
13133461723-6
15
Metz
11133281430-16
16
Nantes
11132561219-7
17
Lorient
11132561527-12
18
Auxerre
813229719-12

