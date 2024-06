Pronostic ‍: Mbappé met le seum à la Belgique, c’est 320 euros pour vous

Dans : Paris Sportifs.

Par Guillaume Conte

La France entame les choses sérieuses ce lundi face à la Belgique. L’occasion de se tester face à un adversaire prestigieux, mais qui a été en grande difficulté lors de la phase de poule, et ne semble plus vraiment avoir le feu offensivement depuis la retraite d’Eden Hazard.

Sans oublier que derrière, la défense fait peur à tout le monde alors que Thibaut Courtois n’a pas voulu disputer cette compétition. L’occasion rêvée pour le réveil des Bleus et celui de Kylian Mbappé, qui a déjà ouvert son compteur sur pénalty contre la Pologne, et a désormais envie de croquer la compétition avec les matchs à élimination directe et débarrassée de ses problèmes de nez fracturé.

Mbappé et la France, le bon combiné

Si vous avez confiance en Kylian Mbappé et en l’équipe de France, c’est le moment d’en profiter car notre partenaire Winamax vous fait une proposition en or. En vous inscrivant via les liens de cet article, vous pouvez bénéficier de l’offre avec le dépôt doublé jusqu’à 100 euros. Par exemple, si vous décidez de miser sur un pari simple victoire de la France dans le temps règlementaire ou dans la prolongation, avec un but de Mbappé à n’importe quel moment du match, la cote de Winamax est de 3,20. Soit 160 euros de gain si votre pronostic se réalise. Mais l’offre du premier dépôt doublé, votre mise passe à 100 euros, et peut donc vous amenez un gain de 320 euros si Mbappé porte les Bleus.

L’offre est simple, si vous vous inscrivez sur Winamax grâce à Foot01, votre premier dépôt est doublé jusqu’à 100 euros. Cela signifie que si vous décidez de déposer 100 euros sur votre compte, sans forcément jouer la totalité tout de suite, vous vous retrouverez avec 100 euros de paris possibles supplémentaires, soit 200 euros. Pour en profiter il suffit de cliquer sur le lien ICI, vous inscrire, et miser afin de voir votre premier dépôt être doublé jusqu’à 100 euros. Le premier pari doit être déposé dans les 30 jours suivant le dépôt. L'offre de bienvenue est déclenchée lors de votre dépôt.

Découvrez également des centaines de paris sportifs sur le site de Winamax, avec le meilleur buteur de l'Euro à trouver, l’affiche de la finale qui vous permet de remporter au minimum 20 fois votre mise, ou bien le vainqueur de chaque groupe. Pour vous inscrire sur Winamax via Foot01 et bénéficier de cette offre de bienvenue, cliquez ICI.

Les cotes sont soumises à variation et peuvent évoluer.

N'oubliez pas. « Jouer comporte des risques : endettement, isolement, dépendance. Pour être aidé, appelez le 09-74-75-13-13 (appel non surtaxé) ».