Pronostic ‍: La France bat la Pologne 1-0, c’est 650 euros dans la poche

Dernier match de poule ce mardi à 18h00 pour l’équipe de France, qui affrontera la Pologne. Les Bleus sont déjà qualifiés mais ils devront tout de même assurer pour tenter d’aller chercher la première place face aux Pays-Bas, qui seront aux prises face à l’Autriche. La Pologne, déjà éliminée, aura à coeur de sortir la tête haute. Et vu les difficultés offensives des Tricolores et les pépins physiques, puisque Mbappé sera masqué après sa fracture du nez et que Griezmann est annoncé au repos, une petite victoire de la France sur le score de 1-0 est possible.

Cela tombe très bien, ce succès 1-0 est côté à 6,50 sur le site de notre partenaire Winamax. Pour 50 euros de misés, c’est 325 euros dans votre poche si ce résultat est le bon au coup de sifflet final. Mais avec l’offre de Winamax en passant par notre site, vous pouvez tout simplement doubler votre premier apport jusqu’à 100 euros. Ainsi, toujours pour 50 euros de déposés, cette mise est doublée et se transforme en 100 euros, pour vous faire gagner 650 euros pour une simple victoire 1-0 des Bleus. Cliquez ici pour bénéficier de l'offre.

Et si vous avez d’autres idées, Winamax vous propose plus de 100 paris sur ce simple match, du buteur au score final, en passant par le résultat à la pause ou le nombre de buts d’écart.

L’offre est simple, si vous vous inscrivez sur Winamax grâce à Foot01, votre premier dépôt est doublé jusqu’à 100 euros. Cela signifie que si vous décidez de déposer 100 euros sur votre compte, sans forcément jouer la totalité tout de suite, vous vous retrouverez avec 100 euros de paris possibles supplémentaires, soit 200 euros. Pour en profiter il suffit de cliquer sur le lien ICI, vous inscrire, et miser afin de voir votre premier dépôt être doublé jusqu’à 100 euros. Le premier pari doit être déposé dans les 30 jours suivant le dépôt. L'offre de bienvenue est déclenchée lors de votre dépôt.

Découvrez également des centaines de paris sportifs sur le site de Winamax, avec le meilleur buteur de l'Euro à trouver, l’affiche de la finale qui vous permet de remporter au minimum 20 fois votre mise, ou bien le vainqueur de chaque groupe. Pour vous inscrire sur Winamax via Foot01 et bénéficier de cette offre de bienvenue, cliquez ICI.

Les cotes sont soumises à variation et peuvent évoluer.

N'oubliez pas. « Jouer comporte des risques : endettement, isolement, dépendance. Pour être aidé, appelez le 09-74-75-13-13 (appel non surtaxé) ».