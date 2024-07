Pronostic ‍: L'Angleterre sort les Pays-Bas, le scénario a 775 euros

Dans : Paris Sportifs.

Moins attendue que le choc entre la France et l’Espagne dans notre pays, l’autre demi-finale de l’Euro 2024 opposant les Pays-Bas et l’Angleterre n’en est pas moins alléchante.

Placés dans la partie de tableau la plus abordable, sans l’Espagne, la France, l’Allemagne ou le Portugal, l’Angleterre et les Pays-Bas ont parfaitement profité des circonstances pour se retrouver dans le dernier carré de cet Euro 2024. Ce match entre deux autres grandes nations du football européen se jouera ce mercredi soir au Signal Iduna Park de Dortmund. Avec des paris sportifs alléchants à tenter.

En premier lieu le match nul à l’issue du temps réglementaire, c’est-à-dire au bout des 90 minutes de jeu. Ce pari est intéressant avec une côte de 2.90, qui permet pratiquement de tripler la mise de départ. 50 % des parieurs vont d’ailleurs sur ce nul, qui pourrait être logique sachant que l’Angleterre a par exemple joué une prolongation en huitièmes contre la Slovaquie et des tirs au but en quarts face à la Suisse.

Dans cette deuxième demi-finale, il y aura forcément des actions. Et nous optons donc pour des buts des deux côtés. Proposée à 2.00 chez notre partenaire Winamax, cette côte est relativement sûre, sachant qu’elle est utilisée par 99% des parieurs. Il faut dire que les Pays-Bas ont déjà marqué neuf buts dans cette compétition, et que l’Angleterre a toujours scoré avant la fin des 90 minutes dans la phase finale.

Après un nul avec les deux équipes qui marquent, le sort de la demi-finale pourrait se jouer aux tirs au but. Et à ce petit jeu-là, l’Angleterre aurait l’avantage. Et c’est donc pour cela que la côte d’une victoire des Anglais au bout de la nuit, cotée à 7.75, est jouée par plus de la moitié des parieurs dans la catégorie « Issue du match ». Logique quand on sait que l’Angleterre sort déjà d’une victoire aux tirs au but au tour précédent, et que les Néerlandais restent sur une expérience douloureuse dans cet exercice avec une défaite contre les futurs champions du monde argentins en quarts de la Coupe du Monde 2022.

Enfin, concernant les buteurs, nous proposons une double chance entre Gakpo et Bellingham, proposée à 2.55. En forme durant cet Euro 2024, avec des buts décisifs du Néerlandais et de l’Anglais en huitièmes, les deux hommes ont des chances de refaire trembler les filets à Dortmund mercredi.

Les paris de Foot 01 pour cette demi-finale Pays-Bas vs Angleterre :

Match nul entre les Pays-Bas et l’Angleterre : 2.90

Les deux équipes marquent : 2.00

L’Angleterre gagne aux tirs au buts : 7.75

Gakpo ou Bellingham buteur : 2.55

Les cotes sont soumises à variation et peuvent évoluer.

N'oubliez pas. « Jouer comporte des risques : endettement, isolement, dépendance. Pour être aidé, appelez le 09-74-75-13-13 (appel non surtaxé) ».