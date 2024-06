Pronostic ‍: France-Autriche ‍: Mbappé fait gagner les Bleus, vous empochez 225 euros

Dans : Paris Sportifs.

L’Euro va enfin débuter pour l’équipe de France ce lundi, avec la rencontre face à l’Autriche pour le premier match de son groupe. Une rencontre très attendue pour les joueurs de Didier Deschamps, qui ont forcément envie de frapper fort.

Une confrontation pas forcément habituelle dans les grandes épreuves, mais les deux équipes se sont croisées à 25 reprises dans leur histoire, avec une domination tricolore de 13 victoires pour 9 défaites, et donc 3 nuls. Au niveau de la forme, l’Autriche reste sur une très belle préparation et sur sept matchs sans défaite, avec notamment un carton 6-1 face à la Turquie. Mais les Bleus ont l’habitude des grands tournois, et Didier Deschamps n’a pour habitude de manquer ses entrées.

Résultat, la France est favorite mais cela ne vous empêche pas de miser sur les Bleus, et de trouver le bon pari chez notre partenaire Winamax pour réaliser une très bonne opération financière grâce au bonus qui vous est octroyé si vous vous inscrivez via Foot01 sur le lien ICI ou si vous cliquez sur l’un des liens de l’article.

La France gagne, Mbappé marque, gagnez 225 euros

Ainsi, si vous décidez de parier sur une victoire de la France avec Kylian Mbappé buteur dans ce match, d’une façon ou d’une autre, la cote est à 2,25. Ainsi, si vous misez 50 euros en vous inscrivant sur Winamax, votre première mise est doublée jusqu’à 100 euros de misés. Ainsi, avec une mise à 50 euros sur une côté à 2,25, au lieu de pouvoir gagner 112,50 euros, vous pouvez gagner 225 euros, peu importe le score final, tant que la France gagne et que Mbappé marque.

Plus de 200 paris sportifs sont disponibles sur ce simple match entre la France et l’Autriche sur le site de Winamax. Voici les cotes les plus intéressantes de cette rencontre chez notre partenaire :

Kylian Mbappé ouvre le score : cote à 3,85

La France accrochée par l’Autriche 1-1 : cote à 7,25

Un but marqué par les deux équipes : cote à 1,82

Découvrez également des centaines de paris sportifs sur le site de Winamax, avec le meilleur buteur de l'Euro à trouver, l’affiche de la finale qui vous permet de remporter au minimum 20 fois votre mise, ou bien le vainqueur de chaque groupe. Pour vous inscrire sur Winamax via Foot01 et bénéficier de cette offre de bienvenue, cliquez ICI.

Les cotes sont soumis à variation et peuvent évoluer.

N'oubliez pas. « Jouer comporte des risques : endettement, isolement, dépendance. Pour être aidé, appelez le 09-74-75-13-13 (appel non surtaxé) ».