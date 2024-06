Pronostic Espagne - Croatie ‍: Les meilleures cotes, les meilleurs bonus

Dans : Paris Sportifs.

Par publi-communiqué

Même si le match d’ouverture entre l’Allemagne et l’Ecosse est le plus attendu, le premier gros match de l’Euro 2024 se jouera entre l’Espagne et la Croatie, deux candidats au dernier carré, ce samedi.

Comme c’est souvent le cas avec le championnat d’Europe, de gros matchs se déroulent dès la phase de poules. Et cette année, c’est le Groupe B, celui de la mort, avec l’Italie, la Croatie et l’Espagne qui vaudra le détour. Et quoi de mieux pour débuter l’Euro qu’un choc entre la Croatie et l’Espagne ? Même si elles ne font pas figures de favorites comme la France, l’Allemagne ou l’Angleterre, ces sélections sont des habituées des grandes compétitions, la Croatie ayant été finaliste de la Coupe du Monde 2018 et la Roja ayant remporté deux fois l’Euro de suite en 2008 et 2012. Autant dire que cette première grosse rencontre sera à suivre avec attention. C’est donc pour cela que Foot01 se penche en particulier sur ce match pour vous offrir les bonnes côtes à saisir.

Nul spectaculaire entre la Croatie et l’Espagne ?

Annoncé comme serré, ce match n’est pas aussi incertain que cela selon Winamax, qui donne l’Espagne largement favorite avec une côte de 1,90 alors que la Croatie est proposée à 4,20. Sachant qu’un début d’Euro est toujours tendu et qu’Aymeric Laporte est incertain pour ce match côté espagnol, la côte du match nul est intéressante (3,40). Il faut dire que lors des deux dernières confrontations, l’Espagne et la Croatie ont fait nul dans le temps réglementaire avec notamment un 3-3 spectaculaire (5-3 après prolongation pour la Roja) à l’Euro 2021.

Ce côté spectaculaire, les deux équipes devraient à nouveau l’afficher ce samedi après-midi à l’Olympiastadion de Berlin. C’est donc pour cela que la côte des deux équipes marquent à 1,88 est intéressante à jouer.

Au niveau des buteurs, si Morata a la plus basse côte (2,70), un coup peut être tenté sur Pedri. Auteur d’un doublé face à l’Irlande du Nord en match de préparation le 8 juin dernier, le milieu du Barça est en pleine confiance et il pourrait bien profiter de ce premier match pour se montrer en marquant un but (côte à 7,50). Du côté des Croates, la côte de Gvardiol buteur (18) fait rêver. Révélation de la dernière Coupe du Monde, homme des grands rendez-vous et parfois buteur avec Manchester City, comme son doublé contre Fulham en mai dernier l’atteste, le défenseur sait aussi bien se montrer dangereux de la tête sur coups de pied arrêtés ou avec une frappe de loin. Autant dire que ce pari peut se tenter si vous voulez rentabiliser le plus possible.

Gvardiola buteur, c'est le jackpot

Quoi qu’il en soit pour l’Euro 2024, notre partenaire Winamax présente une offre de bienvenue très généreuse. Le site de paris sportifs vous propose ainsi une offre spéciale pour vous mettre en bouche pendant l’Euro, avec le premier dépôt qui est doublé directement jusqu’à 100 euros en paris gratuits. Pour en profiter il suffit de cliquer sur le lien ICI, vous inscrire, et miser afin de voir votre premier dépôt être doublé jusqu’à 100 euros. Le premier pari doit être déposé dans les 30 jours suivant le dépôt. L'offre de bienvenue est déclenchée lors de votre dépôt.

Voici les cotes les plus intéressantes selon Foot01 pour le match Espagne-Croatie sur Winamax :

Match nul entre l’Espagne et la Croatie : 3,40

Les deux équipes marquent : 1,88

Pedri buteur : 7,50

Gvardiol buteur : 18

Ainsi, si vous décidez de parier 25 euros sur un nul entre la Croatie et l’Espagne, la côte est de 3,40. Avec l’offre spéciale de Winamax, votre premier dépôt est doublé et votre mise passe à 50 euros sans rien rajouter de votre côté. Au lieu de pouvoir gagner 85 euros avec les 25 euros de misés, votre gain potentiel passe à 170 euros.

Découvrez également des centaines de paris sportifs sur le site de Winamax, avec le meilleur buteur de l'Euro à trouver, l’affiche de la finale qui vous permet de remporter au minimum 20 fois votre mise, ou bien le vainqueur de chaque groupe. Pour vous inscrire sur Winamax via Foot01 et bénéficier de cette offre de bienvenue, cliquez ICI.

Les cotes sont soumises à variation et peuvent évoluer.

N'oubliez pas. « Jouer comporte des risques : endettement, isolement, dépendance. Pour être aidé, appelez le 09-74-75-13-13 (appel non surtaxé) ».