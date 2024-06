Pronostic Croatie-Italie ‍: Un petit but de Chiesa, vous empochez 475 euros

Dans : Paris Sportifs.

Par publi-communiqué

Ce lundi, le match entre la Croatie et l’Italie, comptant pour la dernière journée du Groupe B de l’Euro 2024, sera très important pour ces deux grandes nations du football européen. Une bonne occasion pour flairer les bonnes affaires au niveau des paris sportifs.

Alors que l’Espagne est certaine de finir à la première place du Groupe B de cet Euro 2024, tous les autres pays de cette poule peuvent encore se qualifier, à l’image de l’Italie et de la Croatie, qui vont s’affronter dans un dernier match à la vie à la mort. Pour ce match qui se disputera à Leipzig, les champions d’Europe sortants ne devront pas perdre face aux finalistes de la Coupe du Monde 2018 pour tenter de conserver leur titre en phase finale.

Sous pression, la Squadra Azzurra aura donc la pression et la victoire de l’Italie cotée à 2.35 peut clairement être un bon choix à faire. Déjà parce que l’Italie a montré de belles choses lors de sa victoire contre l’Albanie en ouverture (2-1), avant certes de décevoir contre une belle équipe d’Espagne (0-1). Mais aussi parce que la Croatie est clairement dans le dur dans cet Euro avec une très lourde défaite contre la Roja (0-3) et un nul compliqué contre l’Albanie (2-2).

Malgré cela, les Croates vont se battre jusqu’au bout pour arracher au moins la troisième place. Et pour cela, les hommes de Zlatko Dalić vont devoir marquer des buts. Ce qui signifie donc que ce match entre la Croatie et l’Italie ne se terminera pas sans but des deux côtés. La côte des 2 équipes marquent (1.64) est plutôt sûre en la couplant avec une victoire de l’Italie. La côte du 1-2 (8.00) est par exemple prisée par les parieurs.

Au niveau des buteurs, une réalisation de Federico Chiesa, l’homme providentiel de l’Italie au dernier Euro, proposée à 4.75, est intéressante à jouer. Pas encore décisif dans ce championnat d’Europe des nations, l’attaquant de la Juventus pourrait se réveiller au meilleur des moments pour sauver son pays d’une élimination dès la phase de poules.

Les bonnes affaires Foot01

Avec l’offre de notre partenaire Winamax pour tout nouvel inscrit par notre site, votre premier dépôt est doublé jusqu’à 100 euros. Ainsi, votre dépôt de 50 euros se transforme en 100 euros, et sur cette rencontre, avec une telle mise, vous pouvez miser gros sur le paris de votre choix. Pour en profiter, cliquez que le lien ICI. En misant 50 euros sur Chiesa buteur, vous pouvez gagner 237,50 euros. Mais avec l'offre de notre partenaire pour les nouveaux inscrits, cela peut vous permettre de toucher 475 euros avec votre première mise doublée !

L’offre est simple, si vous vous inscrivez sur Winamax grâce à Foot01, votre premier dépôt est doublé jusqu’à 100 euros. Cela signifie que si vous décidez de déposer 100 euros sur votre compte, sans forcément jouer la totalité tout de suite, vous vous retrouverez avec 100 euros de paris possibles supplémentaires, soit 200 euros. Pour en profiter il suffit de cliquer sur le lien ICI, vous inscrire, et miser afin de voir votre premier dépôt être doublé jusqu’à 100 euros. Le premier pari doit être déposé dans les 30 jours suivant le dépôt. L'offre de bienvenue est déclenchée lors de votre dépôt.

Les paris de Foot01 pour ce Croatie - Italie :

Victoire de l’Italie : 2.35

Les 2 équipes marquent : 1.64

But de Federico Chiesa : 4.75

Découvrez également des centaines de paris sportifs sur le site de Winamax, avec le meilleur buteur de l'Euro à trouver, l’affiche de la finale qui vous permet de remporter au minimum 20 fois votre mise, ou bien le vainqueur de chaque groupe. Pour vous inscrire sur Winamax via Foot01 et bénéficier de cette offre de bienvenue, cliquez ICI.

Les cotes sont soumises à variation et peuvent évoluer.

N'oubliez pas. « Jouer comporte des risques : endettement, isolement, dépendance. Pour être aidé, appelez le 09-74-75-13-13 (appel non surtaxé) ».