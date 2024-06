Cote et Pronostic ‍Euro ‍: Cristiano Ronaldo buteur avec le Portugal, c'est le bon plan

Dans : Paris Sportifs.

Par Alexis Rose

La journée de samedi sera propice aux bonnes affaires en termes de paris sportifs sur les matchs de l’Euro 2024.

Suite à deux journées marquées par deux chocs, Espagne - Italie jeudi et Pays Bas - France vendredi, la journée de samedi sera un peu moins alléchante pour les fans de football… ou pas. Car elle sera l’occasion de faire de bons coups sur les paris sportifs.

Le premier match de 15 heures opposera la Géorgie à la République Tchèque dans une rencontre qui vaudra très chère pour les deux pays, défaits lors de la première journée respectivement par la Turquie (1-3) et le Portugal (1-2). Autant dire que les Géorgiens et les Tchèques n’auront plus rien à perdre samedi après-midi. Lors de ce match assez incertain, même si la République Tchèque est largement favorite (1.70 contre 4.80), la bonne côte à prendre peut-être le match nul, proposé à 3.65. En effet, malgré sa défaite au premier match, la Géorgie a montré de bonnes choses contre la Turquie, comme la République Tchèque, donc peut-être que les deux nations vont se neutraliser, avec la peur d’être déjà éliminé après deux journées. Lors de ce match, Georges Mikautadze sera encore attendu. Auteur du premier but de l’histoire de son pays à l’Euro, l’attaquant de Metz cherchera à porter sa nation. Il pourrait donc marquer un nouveau but, avec une côte de 4.30 plutôt très intéressante à saisir.

Ensuite, viendra le choc entre la Turquie et le Portugal, les deux candidats à la première place du Groupe F. Pour ce match qui s’annonce alléchant, sachant que les deux équipes ont gagné leur premier match (3-1 pour la Turquie contre la Géorgie, 2-1 pour le Portugal face à la République Tchèque), Foot01 propose un MyMatch plutôt safe avec la victoire du Portugal et les deux équipes marquent (côte à 3.05). Si vous aimez prendre un peu de risque, vous pouvez rajouter à ce combi un petit but de Cristiano Ronaldo (1.86). Bien en jambes lors du premier match, l’attaquant de 39 ans aura envie de marquer cet Euro, le sixième de sa carrière, en faisant trembler les filets pour porter son total à 15 buts à l’Euro et écrire un peu plus une page d’histoire.

Enfin, le dernier match de samedi opposera la Belgique à la Roumanie. Un match qui paraissait à sens unique avant le début de la compétition, mais qui est beaucoup plus équilibré après la première journée, sachant que les Diables Rouges ont perdu contre la Slovaquie (0-1) et que les Roumains ont atomisé l’Ukraine 3-0. Autant dire que les Belges vont chercher à se racheter pour ce deuxième match, sous peine de vivre une humiliation en sortant dès la phase de groupes. Pour ce match, nous proposons une victoire de la Belgique avec un but d’écart, comme un 1-0 avec un match serré (6.50).

La garantie Super Buteur de Winamax

En effet, comme sur tous les matchs de l’Euro, notre partenaire Winamax vous propose de miser sur plusieurs centaines de paris autour de ce match. Et avec l’offre mise en avant sur Foot01 et la garantie buteur de Winamax, vous avez encore plus de chances de gagner gros. La grosse garantie buteur de Winamax vous assure ainsi d’avoir encore une chance de gagner, même si le buteur sur lequel vous avez parié est remplacé. De quoi rendre la fin de partie encore plus intéressante que prévue.

Conditions de l'offre : si votre joueur est remplacé et votre pari est réalisé par son remplaçant, votre pari sera désormais gagnant. En plus si votre joueur est remplacé en première mi-temps et son remplaçant ne réalise pas la condition de votre pari, c'est la Garantie Buteur qui s'applique et votre pari sera remboursé.

Un gain de 215 euros pour 25 euros de misés

De quoi tenter votre chance sur un but de Georges Mikautadze (4.30), comme proposé un peu plus haut. Ainsi, dans cet exemple, avec un pari à 25 euros, vous pouvez remporter 107.5 euros si l’attaquant de Metz marque, mais aussi s’il ne marque pas et que son remplaçant dans le match parvient à faire trembler les filets. Mais en plus de cela, si vous vous inscrivez sur Winamax par le biais de ce lien, votre premier apport est doublé. Ainsi, vos 25 euros deviennent 50 euros sans rien faire (si ce n’est miser sur un pari au choix), et votre gain potentiel passera à 215 euros. Pas mal pour une mise à 25 euros sur un pari qui possède la garantie buteur.

Plus de 200 paris sont disponibles sur ce simple match entre l’Espagne et l’Italie sur le site de notre partenaire. Voici les cotes les plus intéressantes pour la rédaction de Foot01.

Nul entre la Géorgie et la République Tchèque : 3.65

But de Georges Mikautadze : 4.30

Victoire du Portugal contre la Turquie avec les 2 équipes marquent : 3.05

La Belgique gagne 1-0 contre la Roumanie : 6.50

Les cotes sont soumis à variation et peuvent évoluer.

N'oubliez pas. « Jouer comporte des risques : endettement, isolement, dépendance. Pour être aidé, appelez le 09-74-75-13-13 (appel non surtaxé) ».