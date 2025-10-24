ICONSPORT_274636_0152

Zéro fair-play à l'OL, ça fait rêver Bâle

OL24 oct. , 10:40
parGuillaume Conte
Battu à Lyon, le FC Bâle a de sérieux regrets en ce qui concerne le déroulement du match, mais aussi la roublardise des joueurs de Paulo Fonseca à certains moments du match. 
Le FC Bâle peut avoir des regrets après sa défaite 2-0 face à l’Olympique Lyonnais ce jeudi soir. Dans la presse ce vendredi, le meilleur joueur lyonnais a bien souvent été Dominik Greif, qui connaît un nouveau match sans prendre de buts grâce à plusieurs arrêts et une vigilance de tous les instants. C’est aussi signe que les Suisses ont eu des occasions et ont su mette en danger la formation lyonnaise. 
Pour Ludovic Magnin, l’entraineur du FC Bâle, il y a des leçons à tirer de cette rencontre. Au niveau du réalisme, mais aussi de l’expérience avec une attitude pas toujours très fair-play de la part de l’OL à ses yeux. Et dont ses joueurs devraient bien s’inspirer à l’avenir. 
« J’étais un peu énervé, car je vois qu’on a toujours des possibilités, et au final on ne prend même pas un point. Il y a aussi le fait qu’on n’est peut-être pas assez malin, assez intelligent, par exemple, quand on sort le ballon parce qu’un adversaire est au sol, alors que les Lyonnais eux, continuaient à jouer même avec leur joueur au sol ! Ce sont des petits détails qui font aussi la différence au haut niveau », a livré dans les colonnes du Progrès l’ancien international suisse, qui fait référence notamment à une longue action où personne n’a mis le ballon dehors alors qu’un Lyonnais était allongé sur le terrain. 

Des situations toujours compliquées à gérer, et seul l’arbitre peut en théorie décider d’arrêter la rencontre s’il juge que la blessure du joueur nécessite l’intervention rapide des soigneurs. 
La défaite à Lyon servira en tout cas de leçon au FC Bâle sur ce sujet et bien d’autres. Car le premier but inscrit au bout de quelques minutes sur une mauvaise relance suisse, a aussi fait basculer la rencontre en mettant l’OL en position de force d’entrée de jeu. 
Derniers commentaires

Indice UEFA : L’OL sauve la France du désastre

Il aurait été bien de dire le PSG et l'OL sauve la France du désastre

Transfert à 50 ME, Marcus Thuram offert au PSG

Jamais de la vie. Marcus Thuram c'est le prototype de l'attaquant que je ne veux pas voir au PSG. Un joueur ultra physique et peu technique. Je préfère 100 fois Ramos

L'OM et le LOSC, il leur demande d'arrêter de pleurer

Un peu d'humilité. Ce n'est pas parce que l'OM a fait une bonne série qu'il faut s'enflammer surtout vu les circonstances. Mercredi a été un rappel et avec 3 pts en 3 matchs, je ne suis pas certain qu'il y ait lieu de fanfaronner....

L'OM se saborde bêtement au Sporting Portugal

et oublie pas que tu peux prendre rouge a la 3 eme minute

L'OM se saborde bêtement au Sporting Portugal

je suis pas parisien lol mais vas y continue de pleurer et de nier que votre defaite est du a emerson et de zerbi

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
O. Marseille
18860221714
2
Paris Saint Germain
1785211688
3
Strasbourg
16851217107
4
Lens
1685121275
5
O. Lyonnais
1585031183
6
LOSC Lille
14842216106
7
Monaco
14842217134
8
Toulouse
13841315123
9
Nice
1183231214-2
10
Rennes
1182511112-1
11
Paris
1083141315-2
12
Brest
9823314140
13
Lorient
882241219-7
14
Auxerre
78215712-5
15
Nantes
6813459-4
16
Le Havre
681341016-6
17
Angers SCO
68134412-8
18
Metz
28026520-15

Loading