Zéro fair-play à l'OL, ça fait rêver Bâle

Battu à Lyon, le FC Bâle a de sérieux regrets en ce qui concerne le déroulement du match, mais aussi la roublardise des joueurs de Paulo Fonseca à certains moments du match.

Le FC Bâle peut avoir des regrets après sa défaite 2-0 face à l’Olympique Lyonnais ce jeudi soir. Dans la presse ce vendredi, le meilleur joueur lyonnais a bien souvent été Dominik Greif, qui connaît un nouveau match sans prendre de buts grâce à plusieurs arrêts et une vigilance de tous les instants. C’est aussi signe que les Suisses ont eu des occasions et ont su mette en danger la formation lyonnaise.

Pour Ludovic Magnin, l’entraineur du FC Bâle, il y a des leçons à tirer de cette rencontre. Au niveau du réalisme, mais aussi de l’expérience avec une attitude pas toujours très fair-play de la part de l’OL à ses yeux. Et dont ses joueurs devraient bien s’inspirer à l’avenir.

« J’étais un peu énervé, car je vois qu’on a toujours des possibilités, et au final on ne prend même pas un point. Il y a aussi le fait qu’on n’est peut-être pas assez malin, assez intelligent, par exemple, quand on sort le ballon parce qu’un adversaire est au sol, alors que les Lyonnais eux, continuaient à jouer même avec leur joueur au sol ! Ce sont des petits détails qui font aussi la différence au haut niveau », a livré dans les colonnes du Progrès l’ancien international suisse, qui fait référence notamment à une longue action où personne n’a mis le ballon dehors alors qu’un Lyonnais était allongé sur le terrain.

Des situations toujours compliquées à gérer, et seul l’arbitre peut en théorie décider d’arrêter la rencontre s’il juge que la blessure du joueur nécessite l’intervention rapide des soigneurs.

La défaite à Lyon servira en tout cas de leçon au FC Bâle sur ce sujet et bien d’autres. Car le premier but inscrit au bout de quelques minutes sur une mauvaise relance suisse, a aussi fait basculer la rencontre en mettant l’OL en position de force d’entrée de jeu.