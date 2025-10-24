Zéro fair-play à l'OL, ça fait rêver Bâle

Il aurait été bien de dire le PSG et l'OL sauve la France du désastre
Jamais de la vie. Marcus Thuram c'est le prototype de l'attaquant que je ne veux pas voir au PSG. Un joueur ultra physique et peu technique. Je préfère 100 fois Ramos
Un peu d'humilité. Ce n'est pas parce que l'OM a fait une bonne série qu'il faut s'enflammer surtout vu les circonstances. Mercredi a été un rappel et avec 3 pts en 3 matchs, je ne suis pas certain qu'il y ait lieu de fanfaronner....
et oublie pas que tu peux prendre rouge a la 3 eme minute
je suis pas parisien lol mais vas y continue de pleurer et de nier que votre defaite est du a emerson et de zerbi
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|18
|8
|6
|0
|2
|21
|7
|14
|17
|8
|5
|2
|1
|16
|8
|8
|16
|8
|5
|1
|2
|17
|10
|7
|16
|8
|5
|1
|2
|12
|7
|5
|15
|8
|5
|0
|3
|11
|8
|3
|14
|8
|4
|2
|2
|16
|10
|6
|14
|8
|4
|2
|2
|17
|13
|4
|13
|8
|4
|1
|3
|15
|12
|3
|11
|8
|3
|2
|3
|12
|14
|-2
|11
|8
|2
|5
|1
|11
|12
|-1
|10
|8
|3
|1
|4
|13
|15
|-2
|9
|8
|2
|3
|3
|14
|14
|0
|8
|8
|2
|2
|4
|12
|19
|-7
|7
|8
|2
|1
|5
|7
|12
|-5
|6
|8
|1
|3
|4
|5
|9
|-4
|6
|8
|1
|3
|4
|10
|16
|-6
|6
|8
|1
|3
|4
|4
|12
|-8
|2
|8
|0
|2
|6
|5
|20
|-15
Loading