Indice UEFA : L’OL sauve la France du désastre





Petite semaine pour la France en Coupe d’Europe. Sur les sept clubs concernés, seuls deux ont réussi à s’imposer : le PSG et l’OL . Pour le reste, ce sont deux nuls pour Monaco et Strasbourg, et surtout trois défaites pour l’OM, Lille et Nice. Un jeudi compliqué où seul Lyon a réussi à s’imposer. Résultat, la semaine est clairement négative et laisse la France à la 9e place de la saison en cours.

Rien n’est terminé bien évidemment, mais l’écart avec plusieurs nations majeures commence à grimper dangereusement. Même le Portugal possède plus de 1,5 point d’avance sur la France, ce qui n’est pas rien pour l’indice UEFA sur une saison.

Il va donc falloir que le réveil sonne pour certains clubs, et notamment une formation de Nice défaite à Vigo. Eliminés du tout préliminaire de Ligue des Champions, puis battus trois fois, les Aiglons sont parmi les rares équipes à n’avoir apporté absolument aucun point à leur pays. Un fiasco qui rend déjà la qualification pour les barrages compliquée à aller chercher. Il reste à voir si le Gym va faire pire que la saison dernière, où il n’avait marqué que trois points pour l'indice UEFA sur la saison d’Europa League.

A noter les surprises de ce début de saison. Grâce à la Conférence League, qui fait la part belle aux petits pays, la Pologne est sur le podium et Chypre est 6e. L’Angleterre, quasiment impériale, est déjà en tête devant le Portugal.