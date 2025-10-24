ICONSPORT_274636_0007

Indice UEFA : L’OL sauve la France du désastre

Coupe d'Europe24 oct. , 7:30
parGuillaume Conte
0

Petite semaine pour la France en Coupe d’Europe. Sur les sept clubs concernés, seuls deux ont réussi à s’imposer : le PSG et l’OL. Pour le reste, ce sont deux nuls pour Monaco et Strasbourg, et surtout trois défaites pour l’OM, Lille et Nice. Un jeudi compliqué où seul Lyon a réussi à s’imposer. Résultat, la semaine est clairement négative et laisse la France à la 9e place de la saison en cours. 
Rien n’est terminé bien évidemment, mais l’écart avec plusieurs nations majeures commence à grimper dangereusement. Même le Portugal possède plus de 1,5 point d’avance sur la France, ce qui n’est pas rien pour l’indice UEFA sur une saison. 
Il va donc falloir que le réveil sonne pour certains clubs, et notamment une formation de Nice défaite à Vigo. Eliminés du tout préliminaire de Ligue des Champions, puis battus trois fois, les Aiglons sont parmi les rares équipes à n’avoir apporté absolument aucun point à leur pays. Un fiasco qui rend déjà la qualification pour les barrages compliquée à aller chercher. Il reste à voir si le Gym va faire pire que la saison dernière, où il n’avait marqué que trois points pour l'indice UEFA sur la saison d’Europa League. 
A noter les surprises de ce début de saison. Grâce à la Conférence League, qui fait la part belle aux petits pays, la Pologne est sur le podium et Chypre est 6e. L’Angleterre, quasiment impériale, est déjà en tête devant le Portugal. 
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_274636_0100
OL

Le joueur de l'OL que Paulo Fonseca n'ose pas sortir

ICONSPORT_273039_0003
Coupe d'Europe

L'OM et le LOSC, il leur demande d'arrêter de pleurer

ICONSPORT_273976_0081
Equipe de France

EdF : Mateta ne fait plus rire et vise le Mondial 2026

ICONSPORT_274542_0090
OM

Ce joueur de l’OM coûte cher, il s’excuse

Fil Info

9:40
Le joueur de l'OL que Paulo Fonseca n'ose pas sortir
9:20
L'OM et le LOSC, il leur demande d'arrêter de pleurer
9:00
EdF : Mateta ne fait plus rire et vise le Mondial 2026
8:40
Ce joueur de l’OM coûte cher, il s’excuse
8:20
OL : Deux titulaires à la ramasse, ça ne peut plus durer
8:00
Transfert à 116 ME, cette pépite anglaise fait saliver le PSG
00:00
L2 : Programme TV et résultats de la 11e journée
00:00
L1 : Programme TV et résultats de la 9e journée

Derniers commentaires

OM : Laure Boulleau prend la parole et se fait incendier

que du parigot sur cet article encore une fois. on se fait chier sur votre club de dob? trop de magouilles et plus de plaisir a tout gagner? vive le sport

Ce joueur de l’OM coûte cher, il s’excuse

et si tu allais sur tes articles de ton club ? ptin de troll

L'OM et le LOSC, il leur demande d'arrêter de pleurer

en parlant de mise a niveau, votre equipe de branquignoles devraient peut etre aller faire un stage ..

Ce joueur de l’OM coûte cher, il s’excuse

Enfin un moment de lucidité du joueur fautif de l'OM . Il reconnaît ses fautes et surtout sa simulation pour obtenir le penalty On attend maintenant de Zerbi pour reconnaître ses fautes et hangements qui ont massacré son équipe

« Une chance sur un million », l’OL a la poisse

Et toi, hein toi?? Qui est sans doute l'un des plus gros condescendants dans ce forum hein?? Tu te permets de faire des leçons de moral sur les gens mais t'es le premier a les traiter d'abruti mon con....

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
O. Marseille
18860221714
2
Paris Saint Germain
1785211688
3
Strasbourg
16851217107
4
Lens
1685121275
5
O. Lyonnais
1585031183
6
LOSC Lille
14842216106
7
Monaco
14842217134
8
Toulouse
13841315123
9
Nice
1183231214-2
10
Rennes
1182511112-1
11
Paris
1083141315-2
12
Brest
9823314140
13
Lorient
882241219-7
14
Auxerre
78215712-5
15
Nantes
6813459-4
16
Le Havre
681341016-6
17
Angers SCO
68134412-8
18
Metz
28026520-15

Loading