L'OM en faillite, McCourt signe un chèque énorme

OM23 déc. , 12:40
parCorentin Facy
Au contraire d’autres clubs français, l’OM n’a jamais été inquiété par la DNCG ces dernières années. Le club phocéen peut remercier son généreux propriétaire Frank McCourt, qui ne cesse de signer de gros chèques tous les ans.
Critiqué lors de ses premières années à la tête de l’Olympique de Marseille, notamment pour avoir nommé Jacques-Henri Eyraud au poste de président, Frank McCourt a depuis gagné le respect des supporters phocéens. Le natif de Boston a fait les bons choix pour s’entourer en misant d’abord sur Pablo Longoria puis en confiant les clés du sportif à Medhi Benatia, très apprécié du public à Marseille. De plus, l’apport de Frank McCourt sur le plan financier n’est plus à prouver. Certes, l’OM n’aura jamais l’équipe du Paris Saint-Germain et a peu de chances de boxer dans la même catégorique que son rival parisien en Ligue des Champions.
Cependant, les efforts financiers du propriétaire américain permettent à Marseille de s’imposer depuis quelques temps comme l’outsider principal du PSG. Ce n’est pas Romain Molina qui va dire le contraire. Dans sa dernière vidéo postée sur YouTube, le journaliste a été très clair en affirmant que sans le support financier et les efforts colossaux de Frank McCourt, l’Olympique de Marseille aurait déposé le bilan depuis très longtemps.
« McCourt a encore remis beaucoup d’argent, il a encore fait une augmentation de capitale de près de 90 millions d’euros. C’est colossal, McCourt avait insisté pour qu’il y ait de grosses ventes avant le 30 juin pour que les pertes soient moins importantes. S’il n’y avait pas eu de Ligue des Champions, l’OM perdait au moins 100 millions d’euros. Tous les clubs dépendent de la Ligue des Champions au vu des droits domestiques du football français. La question est de savoir jusqu’à quand McCourt va payer ? » s’est interrogé le journaliste, louant les efforts et la loyauté du propriétaire américain à l’égard de l’OM, avant de poursuivre.

« D’un autre côté, la situation n’est pas si désespérée car il y a une augmentation du prize money en Ligue des Champions. L’UEFA est en train de négocier le plus grand appel d’offres de droits TV de son histoire. Les clubs qui iront toucheront de plus en plus d’argent. Vu d’où le club part, car l’OM perdait 120 millions d’euros par an il y a quelques années, Marseille a réussi à réduire les pertes au fur et à mesure même si la survie tient grâce à l’actionnaire. Sans McCourt à l’OM, ça aurait été le dépôt de bilan depuis très longtemps. Il cherche un actionnaire minoritaire pour l’épauler » nous apprend Romain Molina. Reste maintenant à voir si le natif de Boston trouvera dans les mois à venir un ou plusieurs associés afin d’entrer dans le capital de l’OM en tant qu’actionnaires minoritaires pour le soulager sur le plan financier. En attendant, les supporters olympiens peuvent clairement dire merci à l’homme d’affaires américain de 72 ans.
Derniers commentaires

L'OM en faillite, McCourt signe un chèque énorme

Ben c'est tout con...il suffit d'écouter McCourt quand il dit quelque chose: "projet a long terme ....." Fin de l'histoire !

L'OL magouille, Grégory Schneider accuse

mais il est débile ou quoi ?

L'OL s'offre Abdelli, l’OM enrage déjà

Au moins 😅

L'OL magouille, Grégory Schneider accuse

La plupart des 400M€ c'est de la Dette propre ...

L’OM accepte de vendre Hojbjerg « à un prix exorbitant »

C'est bien l'objectif....

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
37161213281315
2
Paris Saint Germain
36161132351421
3
O. Marseille
32161024361521
4
LOSC Lille
32161024332013
5
O. Lyonnais
271683522166
6
Rennes
271676327243
7
Strasbourg
231672725205
8
Toulouse
231665524195
9
Monaco
23167272627-1
10
Angers SCO
22166461718-1
11
Brest
19165472127-6
12
Lorient
18164661928-9
13
Nice
17165291929-10
14
Paris
16164482129-8
15
Le Havre
15163671322-9
16
Auxerre
121633101425-11
17
Nantes
11162591428-14
18
Metz
111632111737-20

