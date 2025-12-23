Un transfert record cet hiver, l'ASSE fait une annonce

L’ASSE ne s’interdit pas d’être actif lors de ce mercato hivernal. Au contraire, des renforts sont espérés en défense et au milieu de terrain. Pas question en revanche pour les Verts de faire des folies.

L’été dernier, l’AS Saint-Etienne s’est montrée très active sur le marché des transferts en dépensant 25 millions d’euros pour renforcer son effectif. Un mercato hors-normes à l’échelle de la Ligue 2 puisque les Verts, à eux seuls, ont déboursé plus que les 17 autres clubs du championnat. Cela ne garantit en rien le succès sportif puisqu’à la trêve hivernale, l’équipe d’Eirik Horneland est seulement 2e avec un point d’avance sur le 5e.

La montée est loin d’être garantie et c’est justement pour cette raison que la direction stéphanoise envisage de se montrer active lors du prochain mercato en janvier. Selon les informations du site Peuple Vert, des renforts sont espérés au milieu de terrain et en défense. Un latéral gauche est notamment visé alors que Ebenezer Annan est touché à la cheville et ne dispose pas vraiment de doublure au sein de l’effectif.

Au milieu de terrain, l’idée est de faire venir un joueur pour compenser la perte de Pierre Ekwah, sur qui l’ASSE comptait en début de saison et qui n’a finalement disputé aucun match de Ligue 2. Les Verts n’ont toutefois pas l’intention de faire des folies. Comme lors de son passage en Ligue 1, Kilmer Sport veille à ne pas surpayer, au risque peut-être de rater quelques gros coups et de mettre en danger son objectif de remontée immédiate en Ligue 1.

« Le club ne veut pas céder à la précipitation. Malgré les appels des observateurs à plus de pragmatisme, la direction maintient une ligne claire : recruter pour l’avenir, pas dans l’urgence. La grille salariale reste maîtrisée, et aucune exception ne sera faite cet hiver » note le média spécialisé. Autant dire que pour les dirigeants stéphanois, le mercato ressemblera de nouveau à un véritable jeu d’équilibriste cet hiver avec une volonté assumée de se renforcer sans pour autant se faire déplumer par les clubs vendeurs ni par les agents de joueurs. Une mission que Kilmer Sport espère réussir pour apporter une ou deux retouches à son effectif et ainsi pouvoir viser plus sereinement le top 2 en Ligue 2 lors de la deuxième partie de la saison.