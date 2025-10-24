OL : Deux titulaires à la ramasse, ça ne peut plus durer

Impérial sur le plan des résultats en Ligue Europa, l'OL n'a pourtant pas vraiment beaucoup de marge, à l'image de la performance de certains joueurs ce jeudi soir contre Bâle.

L’Olympique Lyonnais a assuré l’essentiel contre le FC Bâle, avec une victoire 2-0. Un but marqué très tôt, un autre en fin de rencontre, et cela a permis à l’OL de continuer son parcours parfait en Europa League. Pourtant, dans le coeur du match et aussi à la fin de chaque période, les Rhodaniens ont clairement souffert, et Dominik Greif a du s’employer pour préserver le score.

La faute à une équipe suisse qui n’était clairement pas maladroite et aurait pu contrarier les plans lyonnais avec un peu plus de réussite. Mais aussi à certains joueurs de l’équipe de Paulo Fonseca qui n’ont pas répondu aux attentes. Et cela fait plusieurs matchs que cela dure. Il s’agit notamment de Ainsley Maitland-Niles, qui récolte un 4/10 dans L’Equipe ce vendredi matin. Le latéral anglais peine à être efficace défensivement. « Le rapport de force avec Philip Otele n'était pas en sa faveur, notamment lors des démarrages de l'ailier gauche de Bâle, fort sur ses premiers appuis », note le quotidien sportif, qui fait de lui le défenseur le « plus en difficulté » de l’OL. Il avait déjà été peu inspiré sur les derniers matchs face à Toulouse et Nice, en plus de son pénalty manqué.

Même constat pour Martin Satriano, dont le léger état de grâce semble terminé. Des coups mal joués, un manque de finesse technique sur certaines remises, et une discrétion dans le jeu. Tout cela n’est pas compensé par sa combativité. Lui aussi écope d’un 4/10 dans L’Equipe comme dans Le Progrès, et l’Uruguayen semble vraiment trop juste pour être le numéro 9 titulaire d’une équipe ambitieuse en Ligue 1 comme en Europe.

Mais pour les deux postes cités, l’OL n’a clairement pas beaucoup de concurrence et Paulo Fonseca devrait encore faire régulièrement confiance à ces deux joueurs dans les semaines à venir.