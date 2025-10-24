ICONSPORT_274636_0116

OL : Deux titulaires à la ramasse, ça ne peut plus durer

OL24 oct. , 8:20
parGuillaume Conte
1
Impérial sur le plan des résultats en Ligue Europa, l'OL n'a pourtant pas vraiment beaucoup de marge, à l'image de la performance de certains joueurs ce jeudi soir contre Bâle. 
L’Olympique Lyonnais a assuré l’essentiel contre le FC Bâle, avec une victoire 2-0. Un but marqué très tôt, un autre en fin de rencontre, et cela a permis à l’OL de continuer son parcours parfait en Europa League. Pourtant, dans le coeur du match et aussi à la fin de chaque période, les Rhodaniens ont clairement souffert, et Dominik Greif a du s’employer pour préserver le score. 
La faute à une équipe suisse qui n’était clairement pas maladroite et aurait pu contrarier les plans lyonnais avec un peu plus de réussite. Mais aussi à certains joueurs de l’équipe de Paulo Fonseca qui n’ont pas répondu aux attentes. Et cela fait plusieurs matchs que cela dure. Il s’agit notamment de Ainsley Maitland-Niles, qui récolte un 4/10 dans L’Equipe ce vendredi matin. Le latéral anglais peine à être efficace défensivement. « Le rapport de force avec Philip Otele n'était pas en sa faveur, notamment lors des démarrages de l'ailier gauche de Bâle, fort sur ses premiers appuis », note le quotidien sportif, qui fait de lui le défenseur le « plus en difficulté » de l’OL. Il avait déjà été peu inspiré sur les derniers matchs face à Toulouse et Nice, en plus de son pénalty manqué. 

Même constat pour Martin Satriano, dont le léger état de grâce semble terminé. Des coups mal joués, un manque de finesse technique sur certaines remises, et une discrétion dans le jeu. Tout cela n’est pas compensé par sa combativité. Lui aussi écope d’un 4/10 dans L’Equipe comme dans Le Progrès, et l’Uruguayen semble vraiment trop juste pour être le numéro 9 titulaire d’une équipe ambitieuse en Ligue 1 comme en Europe. 
Mais pour les deux postes cités, l’OL n’a clairement pas beaucoup de concurrence et Paulo Fonseca devrait encore faire régulièrement confiance à ces deux joueurs dans les semaines à venir. 
1
Derniers commentaires

OM : Laure Boulleau prend la parole et se fait incendier

que du parigot sur cet article encore une fois. on se fait chier sur votre club de dob? trop de magouilles et plus de plaisir a tout gagner? vive le sport

Ce joueur de l’OM coûte cher, il s’excuse

et si tu allais sur tes articles de ton club ? ptin de troll

L'OM et le LOSC, il leur demande d'arrêter de pleurer

en parlant de mise a niveau, votre equipe de branquignoles devraient peut etre aller faire un stage ..

Ce joueur de l’OM coûte cher, il s’excuse

Enfin un moment de lucidité du joueur fautif de l'OM . Il reconnaît ses fautes et surtout sa simulation pour obtenir le penalty On attend maintenant de Zerbi pour reconnaître ses fautes et hangements qui ont massacré son équipe

« Une chance sur un million », l’OL a la poisse

Et toi, hein toi?? Qui est sans doute l'un des plus gros condescendants dans ce forum hein?? Tu te permets de faire des leçons de moral sur les gens mais t'es le premier a les traiter d'abruti mon con....

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
O. Marseille
18860221714
2
Paris Saint Germain
1785211688
3
Strasbourg
16851217107
4
Lens
1685121275
5
O. Lyonnais
1585031183
6
LOSC Lille
14842216106
7
Monaco
14842217134
8
Toulouse
13841315123
9
Nice
1183231214-2
10
Rennes
1182511112-1
11
Paris
1083141315-2
12
Brest
9823314140
13
Lorient
882241219-7
14
Auxerre
78215712-5
15
Nantes
6813459-4
16
Le Havre
681341016-6
17
Angers SCO
68134412-8
18
Metz
28026520-15

