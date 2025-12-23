L’OM accepte de vendre Hojbjerg « à un prix exorbitant »

La Juventus Turin est toujours très intéressée par Pierre-Emile Hojbjerg. L’OM souhaite conserver son international danois mais ne s’interdit pas une vente en cas d’offre jugée exorbitante selon la presse italienne.

Pierre-Emile Hojbjerg est sans conteste le taulier du milieu de terrain de l’Olympique de Marseille depuis un an et demi. Véritable soldat de Roberto De Zerbi dans l’entrejeu, l’ancien joueur de Tottenham a déjà disputé 21 matchs toutes compétitions confondues avec l’OM cette saison (3 buts, 1 passe décisive). Leader sur le terrain, exemple pour ses coéquipiers, le natif de Copenhague est indispensable à Marseille et c’est précisément pour cette raison que Pablo Longoria l’a déclaré intransférable la semaine dernière en conférence de presse.

Une mise au point nécessaire de la part du président de l’OM, au moment où la Juventus Turin le courtise avec insistance. La Vieille Dame, qui cherche impérativement à se renforcer au milieu de terrain cet hiver, ne lâche pas le capitaine de la sélection danoise (93 sélections). Une tendance confirmée par le Corriere dello Sport, qui écrit dans son édition du jour que Hojbjerg fait toujours partie des cibles privilégiées de l’actuel cinquième de Série A.

L'OM réclame une somme folle pour Hojbjerg

Le média transalpin tempère toutefois cette piste, rappelant que « Marseille le considère comme indispensable et ne serait disposé à le vendre qu’à un prix exorbitant ». Il y a quelques semaines, la somme de 60 millions d’euros avait même été évoquée. Un prix bien au-delà de la valeur du joueur de 30 ans, fixé volontairement très haut par les dirigeants de l’Olympique de Marseille afin de dissuader la Juventus Turin de trop insister sur ce dossier.

Cette fois, le message est peut-être passé du côté des Bianconeri, lesquels commencent à explorer d’autres pistes. Le Corriere dello Sport évoque notamment l’idée Ismaël Koné, prêté par… Marseille, à Sassuolo et qui réalise un bon début de saison en Série A. Davide Frattesi, peu utilisé par Cristian Chivu à l’Inter Milan, est une autre piste. Les dossiers sur le bureau de Damien Comolli se multiplient, ce qui tend à montrer que le patron de la Juventus Turin a compris qu’il n’obtiendrait pas gain de cause avec l’OM pour Pierre-Emile Hojbjerg cet hiver.