OL : 3 millions pour Abdelli, son prix grimpe en flèche

Après avoir bouclé le dossier Endrick, l’OL souhaite maintenant s’offrir Himad Abdelli, en fin de contrat avec Angers en juin prochain. Les négociations ne sont toutefois pas si simples avec le SCO.

L’Olympique Lyonnais n’a pas de gros moyens sur le plan financier pour ce mercato hivernal, mais Matthieu Louis-Jean ainsi que Paulo Fonseca ont le mérite d’avoir de bonnes idées. L’OL a déjà réussi à boucler un premier gros coup avec le prêt d’Endrick en provenance du Real Madrid pour un total de seulement 1 million d’euros. Une très belle opération qui va permettre à Lyon de pouvoir compter sur un buteur brésilien de 19 ans très talentueux lors de la seconde partie de la saison. Paulo Fonseca espère maintenant que Lyon arrivera à renforcer son secteur défensif ainsi que son milieu de terrain.

Dans ce secteur de jeu, la priorité des Gones se nomme Himad Abdelli . L’international algérien qui dispute actuellement la CAN est le meilleur joueur d’Angers, où son contrat expire en juin prochain. L’OL souhaite profiter de cette situation contractuelle pour attirer Abdelli à moindre coût. Une offre estimée à 1 million d’euros a été évoquée ces derniers jours, mais elle devrait être insuffisante pour faire plier Angers, qui préfère garder son meilleur joueur et se maintenir, quitte à le voir partir libre, plutôt que de le brader. Pour l’insider Mohamed Toubache-Ter, il faudra certainement s’approcher des 3 millions d’euros pour faire douter la direction angevine.

« Si ça propose la somme de 3M€ on verra… » a notamment publié sur X l’insider en échangeant avec un internaute lui demandant pour quelle somme Angers pourrait craquer. Le spécialiste reconnaît qu’il « faudrait être dingue » pour monter à 5 millions d’euros pour un joueur bientôt libre. En revanche, il est clair qu’une offre à hauteur de 1 million d’euros sera jugée insuffisante par le SCO. L’OL va donc devoir trouver un juste milieu pour s’offrir Himad Abdelli sans pour autant se mettre en péril sur le plan financier. L’international algérien est lui déjà chaud pour rejoindre la capitale des Gaules, où il pourrait venir compenser un potentiel départ de Tanner Tessmann ou de Tyler Morton.